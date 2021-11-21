Abel Ferreira admite resultado ruim, mas ressalta melhor atuação do Palmeiras: ‘O futebol é assim’

O Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza com placar de 1 a 0, neste sábado (20), na Arena Castelão, e chegou à terceira derrota seguida no Brasileirão. O técnico Abel Ferreira analisou a atuação do Verdão na partida e ressaltou que a equipe teve grandes dificuldades por conta do gramado ruim, mas, ainda assim, teve melhor atuação que o adversário.

– Fizemos um primeiro tempo ruim e um segundo tempo dentro daquilo que esperávamos. Finalizamos três vezes no gol contra oito do nosso adversário. Chutamos três vezes de fora da área contra quatro vezes do Fortaleza. Fizemos 12 faltas e o nosso adversário fez 24. A equipe produziu, criou e não conseguiu marcar. O futebol é assim. Tivemos um gol anulado e bem anulado. Fizemos um excelente segundo tempo contra dois adversários: o Fortaleza e o gramado.A uma semana da final da Libertadores, o Alviverde não deve voltar a contar com os jogadores titulares no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, frente ao Atlético-MG, na próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Logo após sofrerem o gol do Fortaleza, os companheiros equipe Weverton e Gustavo Gómez tiveram uma ríspida discussão dentro de campo. Abel Ferreira comentou o episódio e falou sobre o lado psicológico do time para a decisão continental diante do Flamengo.

– Vocês conhecem o futebol brasileiro melhor do que eu. O Fortaleza vinha de seis jogos sem vitória e ganhou. Faz parte, isso é normal. Hoje o resultado não foi aquele que queríamos. Com disse, tivemos um melhor segundo tempo, onde criamos oportunidades e empurramos nosso adversário para trás. Nada tem a ver com nosso espirito competitivo. O Brasileirão é o campeonato mais competitivo que existe. Temos que ter calma, confiança e continuar acreditando no nosso trabalho – finalizou.

Após enfrentar o Galo, pela 35ª rodada da competição nacional, o Palmeiras irá embarcar para Montevidéu na próxima quarta-feira (24) e dará início na preparação para a final da Libertadores nos dias seguintes.