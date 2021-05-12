Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel elogia equipe do Palmeiras, mas cobra diretoria: ‘Já que nenhum reforço entra, que ninguém saia’
futebol

Abel elogia equipe do Palmeiras, mas cobra diretoria: ‘Já que nenhum reforço entra, que ninguém saia’

Técnico também confessou que dividiu com os jogadores a tarefa de elaborar uma estratégia para jogar na altitude, dado que nunca havia passado por esta situação...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 00:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 00:38
Crédito: Reprodução
Nesta terça-feira (12), Palmeiras venceu sua quarta partida nesta fase de grupos da Libertadores 2021, contra o Independiente del Valle, e confirmou sua classificação para as oitavas da competição. Após a vitória em Quito, Abel Ferreira elogiou o esforço da equipe alviverde, mas também cobrou a diretoria em relação às peças do elenco, esperando que o clube não venda Rony.
– Hoje, competimos não só contra o adversário, mas também com a situação da altitude. Mais uma vez, quero reforçar: é um orgulho ser treinador desses jogadores, dessa equipe. É um orgulho pertencer a essa família. Quando todos somos um, somos muito, muito fortes – afirmou.
– Espero que a diretoria do Palmeiras não venda o Rony. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia também – declarou, taxativamente. >> ATUAÇÕES: Veiga decide e é o craque da vitória do Palmeiras em Quito
Abel revelou ainda que dividiu com seus jogadores o planejamento da partida, uma vez que esta era apenas sua primeira vez comandando um time na altitude.
– Eu, juntamente com meus jogadores, pensamos em como jogar. A estratégia do jogo foi partilhada com eles, tivemos uma conversa entre nós. Foi minha primeira vez na altitude como treinador. Quis ouvir meus jogadores, os mais experientes e os mais jovens, e traçar uma estratégia entre nós – confessou.Além disso, o treinador analisou a estratégia da equipe frente ao time equatoriano e defendeu a forte postura defensiva, que minimizou os riscos e garantiu mais uma vitória para o Alviverde.
– A minha função, enquanto treinador, é estudar adversários, ver o que eles fizeram no passado e no presente, e entender que as equipes que vieram aqui nos últimos anos não conseguiram ganhar. Os que vieram aqui e procuraram jogo em alta intensidade saíram daqui humilhados – concluiu o técnico do Verdão.
Seguindo o calendário apertado, o Palmeiras volta a campo já nesta sexta-feira (14) contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelas quartas de final do Paulistão 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados