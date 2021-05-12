Abel elogia equipe do Palmeiras, mas cobra diretoria: ‘Já que nenhum reforço entra, que ninguém saia’

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Nesta terça-feira (12), Palmeiras venceu sua quarta partida nesta fase de grupos da Libertadores 2021, contra o Independiente del Valle, e confirmou sua classificação para as oitavas da competição. Após a vitória em Quito, Abel Ferreira elogiou o esforço da equipe alviverde, mas também cobrou a diretoria em relação às peças do elenco, esperando que o clube não venda Rony.

– Hoje, competimos não só contra o adversário, mas também com a situação da altitude. Mais uma vez, quero reforçar: é um orgulho ser treinador desses jogadores, dessa equipe. É um orgulho pertencer a essa família. Quando todos somos um, somos muito, muito fortes – afirmou.

– Espero que a diretoria do Palmeiras não venda o Rony. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia também – declarou, taxativamente. >> ATUAÇÕES: Veiga decide e é o craque da vitória do Palmeiras em Quito

Abel revelou ainda que dividiu com seus jogadores o planejamento da partida, uma vez que esta era apenas sua primeira vez comandando um time na altitude.

– Eu, juntamente com meus jogadores, pensamos em como jogar. A estratégia do jogo foi partilhada com eles, tivemos uma conversa entre nós. Foi minha primeira vez na altitude como treinador. Quis ouvir meus jogadores, os mais experientes e os mais jovens, e traçar uma estratégia entre nós – confessou.Além disso, o treinador analisou a estratégia da equipe frente ao time equatoriano e defendeu a forte postura defensiva, que minimizou os riscos e garantiu mais uma vitória para o Alviverde.

– A minha função, enquanto treinador, é estudar adversários, ver o que eles fizeram no passado e no presente, e entender que as equipes que vieram aqui nos últimos anos não conseguiram ganhar. Os que vieram aqui e procuraram jogo em alta intensidade saíram daqui humilhados – concluiu o técnico do Verdão.