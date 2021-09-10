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Abel e mais quatro: apenas cinco times da Série A não trocaram de treinador nesta temporada

Técnico português já tem o segundo trabalho mais longevo da elite do futebol brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 09:30

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: César Greco / Palmeiras
O Athletico-PR anunciou, nesta quinta-feira (9), a saída do técnico Antônio Oliveira. Com isso, restam apenas cinco clubes da Série A que não trocaram de treinador na temporada de 2021. São eles: Palmeiras (Abel Ferreira), São Paulo (Hernán Crespo), Atlético-MG (Cuca), Juventude (Marquinhos Santos) e Red Bull Bragantino (Maurício Barbieri).Até o momento, ocorreram 17 mudanças no comando das equipes da elite do futebol brasileiro. Apenas no primeiro turno do Brasileirão desse ano foram dez trocas.
Para esta edição, a CBF estabeleceu uma regra que limita as demissões por clube para duas no torneio. O mesmo é válido para treinadores, que não podem assumir outro time a partir do segundo pedido de demissão. Apesar disso, o cenário atual expõe que a norma não foi capaz de transformar essa cultura do futebol brasileiro.Não à toa, Abel Ferreira tem, hoje, o segundo trabalho mais longevo da Série A antes mesmo de completar um ano no comando do Palmeiras. À sua frente vem Maurício Barbieri, que chegou à marca no Bragantino agora em setembro.
O português, por sua vez, foi anunciado em outubro de 2020 e estreou no início do mês seguinte, justamente contra a equipe de Bragança Paulista pela Copa do Brasil. Com dois títulos no período, o treinador segue firme no Alviverde mesmo com alguns percalços pelo caminho.
O próximo desafio com o Verdão acontece neste domingo (12) contra o Flamengo. O duelo está marcado para as 16h (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque e é valido pela vigésima rodada do Brasileirão.

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