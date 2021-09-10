Abel e mais quatro: apenas cinco times da Série A não trocaram de treinador nesta temporada

Crédito: César Greco / Palmeiras

O Athletico-PR anunciou, nesta quinta-feira (9), a saída do técnico Antônio Oliveira. Com isso, restam apenas cinco clubes da Série A que não trocaram de treinador na temporada de 2021. São eles: Palmeiras (Abel Ferreira), São Paulo (Hernán Crespo), Atlético-MG (Cuca), Juventude (Marquinhos Santos) e Red Bull Bragantino (Maurício Barbieri).Até o momento, ocorreram 17 mudanças no comando das equipes da elite do futebol brasileiro. Apenas no primeiro turno do Brasileirão desse ano foram dez trocas.

Para esta edição, a CBF estabeleceu uma regra que limita as demissões por clube para duas no torneio. O mesmo é válido para treinadores, que não podem assumir outro time a partir do segundo pedido de demissão. Apesar disso, o cenário atual expõe que a norma não foi capaz de transformar essa cultura do futebol brasileiro.Não à toa, Abel Ferreira tem, hoje, o segundo trabalho mais longevo da Série A antes mesmo de completar um ano no comando do Palmeiras. À sua frente vem Maurício Barbieri, que chegou à marca no Bragantino agora em setembro.

O português, por sua vez, foi anunciado em outubro de 2020 e estreou no início do mês seguinte, justamente contra a equipe de Bragança Paulista pela Copa do Brasil. Com dois títulos no período, o treinador segue firme no Alviverde mesmo com alguns percalços pelo caminho.