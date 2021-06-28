Abel declara amor ao Palmeiras e explica reunião em campo: ‘Pôr na cabeça que seremos campeões brasileiros’

Crédito: César Greco

Depois de semana conturbada no Palmeiras, com direito a reunião do presidente Maurício Galiotte com o elenco e comissão técnica, o Verdão voltou a vencer pelo Brasileirão 2021. Abel Ferreira concedeu entrevista após o triunfo, de virada, diante do Bahia e comentou sobre a partida. O treinador pregou novamente um discurso de união e explicou o motivo de ter reunido os jogadores dentro de campo após o apito final.– Disse para colocarem na cabeça que seremos campeões brasileiros! Nós somos Palmeiras! Todos somos um! Torcedores, clube, treinador, jogadores. Ninguém fica para trás. Seja quem for. Sou líder dos jogadores e darei sempre a cara por eles. Cometo erros e não prego ninguém na cruz. Estamos todos no mesmo barco – afirmou.

Na sequência, ele também comentou sobre o esforço da equipe para buscar a vitória até o final do jogo novamente. O português destacou a insistência como lema de vida e ressaltou o sentido de ser torcedor do Verdão.

– É o lema da minha vida. Jamais desistir! É lutar, correr, sofrer, jogar. Foi o que fizemos hoje aqui. Mais um jogo em casa que conseguimos virar. Demonstra coisas que eu gosto muito: acreditar até o fim, capacidade física e capacidade mental! Tivemos que sofrer. E quem é palmeirense sabe. Torcer e vibrar – declarou Abel.

Ao final, o técnico do Alviverde declarou seu amor pelo clube e agradeceu a torcida palmeirense, citando que a exigência faz parte, mas o carinho sempre fará mais diferença.– Eu sempre digo o que sinto. O Palmeiras é o sonho de qualquer treinador. Digo porque, em termos de estrutura e condições oferecidas. É um clube familiar. A torcida organizada, Mancha Verde, exige de nós e bem. Hoje somos os melhores, amanhã criticam. Faz parte. Eu agradeço a todos os palmeirenses. Já recebi máquinas de café, relógios, livros, flores. E digo para todos: vou dar o melhor de mim – finalizou.