Abel cita necessidade de atacante no Palmeiras ao falar de Deyverson: ‘Vem para dar solução’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras neste domingo (06), diante da Chapecoense, no Allianz Parque, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e foi perguntado novamente sobre Deyverson. O atacante foi reintegrado recentemente ao elenco e recebeu a aprovação do treinador para se juntar ao plantel do Alviverde na temporada.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Abel iniciou valorizando a experiência e a história de Deyverson no clube para destacar em que aspectos ele pode contribuir para a equipe. Além disso, relembrou que ele vem como solução para a necessidade de um centroavante.

– É um jogador que conhece o clube e tem contrato. Acredito que possa ajudar. Conhece o elenco, sabe da exigência do torcedor. Vai trazer experiência. Temos muitas crias que precisam de experiência. Digo sempre: Deem o melhor, sejam homens, assumam riscos, aceitem críticas, calma com elogios e mantenham-se equilibrados. Ele vem para dar solução. Falamos que tínhamos necessidade de centroavante. Como foi elogiado pela direção, vai ajudar – afirmou.

Em seguida, o técnico analisou a situação de Wesley, que foi destaque desta vitória marcando dois gols e criando outras oportunidades. A Cria da Academia sofreu grave lesão na temporada passada quando vivia seu auge e, desde então, vem tentando retomar seu melhor futebol.

– Teve lesão grave. Recuperou, ajudou na Copa, teve problemas de pubalgia e vem aprimorando a questão física. Por isso não é sempre titular. Vocês não têm que saber de tudo… Tem que ter paciência. Ele começa, aos poucos, a ganhar forma e confiança.O triunfo deste fim de semana foi o primeiro do Verdão neste Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador também ponderou sobre a expectativa em relação à competição.

– Conseguimos os primeiros pontos no Brasileiro. É maratona. Tem que ter paciência porque é junção de pontos. Como se fosse colocar moedinhas no porquinho para chegar no final e partirmos o porquinho cheio de pontos lá dentro. Queremos um porquinho bem gordinho – brincou o português.