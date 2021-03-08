Abel celebra mais um título e revela motivos da vinda ao Palmeiras: 'Trabalho, capacidade, talento e estrutura'

Crédito: Cesar Greco

Abel Ferreira conquistou, neste domingo (07), mais um título à frente do comando do Palmeiras, ao vencer o Grêmio na final do Copa do Brasil. Em entrevista ao SporTV, o treinador comentou sobre outra conquista com o clube e revelou os principais motivos de ter escolhido deixar o PAOK para vir ao Maior Campeão do Brasil.– Trabalho, capacidade, talento, estrutura, essa as palavras que me fizeram aceitar o convite para vir ao Palmeiras. Eu ouvia meus treinadores e sabia que para vencer é preciso de um clube organizado. Arrisquei sim, mas quem não arrisca não conquista.

O treinador português também fez questão de valorizar o trabalho do elenco e o apoio do torcida, mesmo que distante, principalmente, após o revés no Mundial de Clubes.– Conquistamos mais um troféu, mas isso foi também pelos atletas, mesmo após muitas críticas devido ao Mundial, seguimos em frente. Dedico a vitória a todos, aos jogadores, comissão e à torcida. O apoio dela seria vital com um estádio cheio, mas precisamos combater um adversário maior (a Covid), então fiquem em casa.

Questionado sobre sua reação com as conquistas, Abel disse que a derrota é algo que o marca mais, mas a vitória entrega um sentimento de trabalho feito.– Eu não vibro muito com as vitórias, é muito passageiro, é algo que passa, eu sinto isso. A sensação da derrota ficou muito mais presente dentro de mim por causa do Mundial, mas fica aqui a sensação de dever cumprido, de deixar quem trabalha comigo feliz, fico feliz por eles. O futebol me deu tudo, então é minha obrigação retribuir tudo o que ele me deu, principalmente agradecer aos jogadores que são os verdadeiros campeões.

Ao final, o técnico do Verdão respondeu sobre a saudade que sente de seus familiares e como tem sido pensar neles nesses momentos de glória. Porém, logo foi interrompido pela festa dos jogadores e encerrou homenageando-os.– Foi a primeira coisa que lembrei depois de ganhar o título, vou ver se consigo negociar com eles para eles virem ao Brasil. Mas, agora, essa é minha família (referindo-se aos jogadores)! A forma que eu tenho de matar a saudade é com esses filhos que eu arranjei.