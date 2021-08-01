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futebol

Abel celebra chegada de Piquerez ao Palmeiras e projeta: 'Se entender que todos somos um, vai jogar'

Treinador lembrou que o lateral uruguaio já vinha sendo monitorado pelo clube há algum tempo...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 10:00
Crédito: Reprodução
O Palmeiras conseguiu um ponto no Morumbi neste sábado (31), ao empatar com o São Paulo sem gols. Com dificuldades no ataque e na defesa, o Alviverde teve motivo pra comemorar fora de campo. O uruguaio Joaquín Piquerez foi anunciado pelo Verdão e, na coletiva de imprensa pós-jogo, Abel Ferreira celebrou o reforço e apontou que o atleta já vinha sendo monitorado há um tempo.
ATUAÇÕES: Em empate no clássico, defesa do Palmeiras volta a se sobressair
- Jogador que o Departamento de Futebol identificou. O clube entendeu que era uma boa oportunidade de negócio e um bom investimento. Um jovem. Chegou hoje, vamos conhecer e avaliar. Se entender que 'todos somos um', mais fácil e breve vai jogar.
Em relação à atuação do Verdão no Choque-Rei, Abel ponderou que esperava um desempenho melhor de seu time após uma semana livre para treinar. Apesar disso, valorizou o ponto conquistado fora de casa em um jogo difícil.
Veja a tabela completa do Brasileirão– Pra ser sincero, esperava (desempenho melhor). Esperava uma equipe mais criativa com bola. Fizemos uma semana boa e falei que esperava um jogo mais criativo. Mas, pelo estudo que fizemos, nesse tipo de clássico nunca tem muita oportunidade – analisou o treinador, ressaltando a semana livre de treino antes da partida.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Alviverde, líder do Brasileirão, chegou aos 32 pontos com o empate no clássico e agora tenta voltar a vencer pela competição contra o Fortaleza no Allianz Parque. O duelo contra o Leão do Pici está marcado para o próximo sábado às 21h (horário oficial de Brasília).

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