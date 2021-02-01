Abel Braga vibra com vitória em jogo difícil para o Inter

Crédito: Ricardo Duarte

Uma vitória suada. Foi assim que o Internacional bateu o Bragantino por 2 a 1 e manteve uma distância confortável na liderança do Campeonato Brasileiro para alívio do elenco e torcida.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Braga reiterou que não tem jogo fácil na reta final da competição e valorizou o seu grupo.

‘Nós não ficamos alheios ou totalmente desconcentrados e não deixamos de sofrer, como tem acontecido nos jogos. Não tem jogo fácil, fácil é para quem vê. Se passamos por um Gre-Nal que não se vencíamos há 11 partidas, não entrou ninguém de salto alto. Temos que correr bastante, como foi hoje’, declarou.Vale lembrar, que nos minutos finais do confronto, o goleiro Marcelo Lomba fez uma defesa incrível e garantiu os três pontos do Colorado.