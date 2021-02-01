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futebol

Abel Braga vibra com vitória em jogo difícil para o Inter

Colorado sofreu para conseguir administrar os três pontos diante do Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 00:45

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 00:45

Crédito: Ricardo Duarte
Uma vitória suada. Foi assim que o Internacional bateu o Bragantino por 2 a 1 e manteve uma distância confortável na liderança do Campeonato Brasileiro para alívio do elenco e torcida.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Braga reiterou que não tem jogo fácil na reta final da competição e valorizou o seu grupo.
‘Nós não ficamos alheios ou totalmente desconcentrados e não deixamos de sofrer, como tem acontecido nos jogos. Não tem jogo fácil, fácil é para quem vê. Se passamos por um Gre-Nal que não se vencíamos há 11 partidas, não entrou ninguém de salto alto. Temos que correr bastante, como foi hoje’, declarou.Vale lembrar, que nos minutos finais do confronto, o goleiro Marcelo Lomba fez uma defesa incrível e garantiu os três pontos do Colorado.
Com 65 pontos, o Inter fica na liderança do torneio e mantém uma distância de cinco pontos para o Atlético-MG, primeiro vice-líder.

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