Abel Braga não suporta pressão e deixa o cargo no Fluminense

Abel Braga venceu o Carioca pelo Fluminense, mas a conquista não foi suficiente para mantê-lo no cargo

Abel Braga não é mais treinador do Fluminense. Campeão pelo Tricolor recentemente sobre o Flamengo, Abelão não resistiu à sequência de resultados à frente do time, o mais recente deles no empate sem gols diante do Unión Santa Fé, que complicou a situação do time das Laranjeiras na Copa Sul-Americana.