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Crise

Abel Braga não suporta pressão e deixa o cargo no Fluminense

Sequência de atuações ruins e a complicação da situação do clube na Copa Sul-Americana foram determinantes para que o treinador deixasse o clube; Marcão deve assumir interinamente

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:15
Fluminense
Abel Braga venceu o Carioca pelo Fluminense, mas a conquista não foi suficiente para mantê-lo no cargo  Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
Abel Braga não é mais treinador do Fluminense. Campeão pelo Tricolor recentemente sobre o Flamengo, Abelão não resistiu à sequência de resultados à frente do time, o mais recente deles no empate sem gols diante do Unión Santa Fé, que complicou a situação do time das Laranjeiras na Copa Sul-Americana.
Antes disso, a situação do técnico já havia ficado bastante arranhada devido a eliminação na fase preliminar da Libertadores, após o Fluminense obter excelente vantagem no jogo de ida contra o Olímpia, do Paraguai.
Sem Abelão, é provável que o interino Marcão assuma a função provisoriamente. 

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