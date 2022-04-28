Abel Braga não suporta pressão e deixa o cargo no Fluminense

Abel Braga não é mais treinador do Fluminense. Campeão pelo Tricolor recentemente sobre o Flamengo, Abelão não resistiu à sequência de resultados à frente do time, o mais recente deles no empate sem gols diante do Unión Santa Fé, que complicou a situação do time das Laranjeiras na Copa Sul-Americana.
Antes disso, a situação do técnico já havia ficado bastante arranhada devido a eliminação na fase preliminar da Libertadores, após o Fluminense obter excelente vantagem no jogo de ida contra o Olímpia, do Paraguai.
Sem Abelão, é provável que o interino Marcão assuma a função provisoriamente.