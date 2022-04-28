Rueda cumpre meta e renova com toda geração de ouro do Santos

O presidente Andres Rueda conseguiu completar a meta de estender o vínculo dos principais jogadores que subiram da base para o profissional recentemente. Esse era um dos grandes objetivos do cartola que, em várias entrevistas, disse que considera renovações com promessas da base como "contratações de peso".Além dos jogadores citados abaixo, tiveram seus vínculos renovados com o Alvinegro o goleiro Paulo Mazoti (2024), os volantes Vinícius Balieiro (2025) e Kelvin Malthus (2026), além do atacante Lucas Braga (2026), que não foi revelado pelo time santista.

O único atleta que não teve seu contrato estendido foi o atacante Kaio Jorge, que hoje está na Juventus.Veja os atletas da base que tiveram seus contratos renovados:

Kaiky - 18 anos

Uma das principais revelações do Santos nos últimos anos e consolidado como um dos grandes nomes do elenco profissional atual, o zagueiro Kaiky teve seu contrato renovado com o Clube nesta quarta-feira (27). O novo vínculo, até 31 de dezembro de 2026, foi assinado na Vila Belmiro na sala da presidência. O atual tinha validade até o dia 30 de novembro de 2023.

Vale lembrar que o Barcelona tem a prioridade em sua contratação. O Peixe tinha uma dívida pela venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Os catalães tinham de ser avisados sobre uma venda do antigo jogador do Peixe. Como o clube não foi comunicado, o Peixe foi multado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Para conseguir eliminar essa dívida, o Peixe fechou um acordo com a equipe da Espanha oferecendo a garantia de compra dos jovens talentos Kaiky e Ângelo.

Sandry - 19 anos

O Santos anunciou a renovação do volante Sandry em junho de 2021. O novo contrato do jogador com o clube vai até 31 de maio de 2026. Ele tinha vínculo até 31 de julho de 2022, mas o presidente Andres Rueda se antecipou e iniciou as negociações antes para manter o Menino da Vila.

Natural de Itabuna, interior baiano, Sandry tem 51 jogos no elenco profissional. O atleta busca recuperar espaço após uma sequência de lesões. Ele chegou a romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu quase oito meses.

Gabriel Pirani - 20 anos

O meia Gabriel Pirani teve seu contrato renovado no dia 21 de fevereiro. O Menino da Vila assinou com o clube até o dia 31 de dezembro de 2025. O Peixe temia um assédio internacional com o jogador. Uma das sondagens que o titular do meio-campo santista recebeu foi do Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Com 19 anos e nascido em Penápolis, no interior de São Paulo, Pirani chegou nas categorias de base do Santos em 2010 para atuar pelo Sub-11. Destaque entre os Meninos da Vila, o meia chegou a ‘subir’ para os profissionais em 2019, mas só foi receber sua primeira chance no duelo contra o Bahia, em fevereiro deste ano, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Brasileirão.

Ângelo - 17 anos

Em dezembro do ano passado, foi a vez de Ângelo, uma das maiores apostas do clube, estender seu vínculo com o Santos até o final de dezembro de 2024, com opção de renovação bilateral por mais dois anos. A assinatura contou com a presença dos pais do atleta, da empresária Marisa Alija, além da direção santista.

Ele é o atleta mais novo a marcar um gol na história da Conmebol Libertadores, aos 16 anos, três meses e 16 dias, contra o San Lorenzo, na vitória por 3 a 1, fora de casa. E entre os brasileiros, ele é o atleta mais novo a atuar na competição, com 16 anos, 2 meses e 16 dias, no triunfo contra o Deportivo Lara por 2 a 1, no dia 9 de março de 2021.

Vale lembrar que Ângelo também entre na prioridade de venda ao Barcelona. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO PEIXE, o camisa comentou sobre essa possibilidade.

- Não tem como não ver. Quando saiu a notícia fiquei feliz, mas como eu sempre falo, estou no Santos, maior time do mundo. Time em que o Pelé jogou e me sinto feliz aqui. Quando a gente vê que clubes desse tamanho, como o Barcelona, Real Madrid, United, City e Bayern, esses outros clubes estão olhando para nós, ficamos felizes. É claro, eu tenho um sonho de jogar no futebol europeu, jogar em grandes estádios, Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga, então, isso vai acontecer de uma forma natural, quando Deus permitir. Eu creio muito em Deus e no momento certo vai acontecer - disse Ângelo.

Marcos Leonardo - 18 anos

A renovação com o camisa 9 se arrastou por meses. Porém, em janeiro deste ano, Marcos Leonardo assinou seu novo contrato com o Peixe, agora com validade até 2026.

Natural de Itapetinga, na Bahia, o Menino da Vila chegou ao Alvinegro Praiano em agosto de 2014, aos 11 anos, por intermédio de uma franquia Meninos da Vila, na cidade de Taubaté. Artilheiro em todas as categorias de base do clube, subiu para os profissionais em agosto de 2020.