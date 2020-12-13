Abel Braga fala sobre 'alívio' após vitória do Inter

Aos poucos o Inter começa a entrar nos eixos sob o comando de Abel Braga e, depois de vencer na La Bombonera no meio da semana, o time voltou a se reencontrar com a vitória no Brasileirão ao vencer o Botafogo.Na conversa com a imprensa, o treinador falou sobre a importância do resultado e o alívio com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
‘O mais importante para nós era vencer, continuar no bolo. Voltamos a nos encontrar com vitórias. Apesar de que, óbvio, hoje o resultado era mais importante que a atuação. Você não pode imaginar como essa vitória me fez bem. Quando eu pegar a taça de vinho, o que me fará bem...’, afirmou.
Com o resultado dentro do Beira-Rio, o Internacional aparece na 5ª colocação, com 41 pontos. O próximo jogo acontece no sábado, diante do Palmeiras.