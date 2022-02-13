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Abel Braga exalta Cano e Arias na vitória do Fluminense: 'Colocam pulga na minha orelha'

Treinador 'adia' projeção para estreia tricolor na Copa Libertadores, mas destaca maneira como equipe se portou no 1 a 0 sobre a Portuguesa...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 19:07
As respostas sobre expectativa para a estreia do Fluminense na Copa Libertadores foram adiadas pelo técnico Abel Braga neste domingo (13). Em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Nilton Santos, o comandante tricolor optou por valorizar a maneira como a equipe se sobressair no gramado. - Não vou pensar na Libertadores (ainda). Prefiro me sentir satisfeito em ter que escolher aquele que eu acho melhor para o jogo, se adapta melhor na estratégia que vamos usar. Importante é que são dois grandes jogadores (Fred e Cano). Os zagueiros hoje foram muitíssimo bem, Nonato primeiro jogo que começa foi muito bem. O Arias, o garoto, novamente está pedindo passagem. Eu fico satisfeito. Ganso jogou cinco minutos como falso atacante, tocou na bola cinco vezes e acertou as cinco - e destacou:
- Foram 21 finalizações contra 7. Fiquei contente porque graças a Deus quem correu risco fui eu. Eu que escalo, mas não tive qualquer tipo de lesão. Satisfeito, isso que é bom, estão colocando pulga na minha orelha. Quanto mais dúvida tiver, melhor - completou.
Abelão fez mistério se o Fluminense atuará nas próximas rodadas com titulares ou novamente recorrerá a opções do elenco.
- Não gosto de falar do que a gente monta como estratégia, apesar de que vocês (jornalistas) têm olho mágico. Acabo o treino e vocês já sabem o time. Não vai ser o mesmo time na quarta-feira, vai ser diferente do que jogou contra o Botafogo e bem diferente do que jogou hoje. Sábado é um risco muito grande, porque estaremos a 72 horas do jogo, com uma viagem de seis horas, com altitude... Não é desculpa, mas existe. Vamos tratar o jogo a jogo, como temos feito. Mas, já estamos trabalhando em cima do jogo do Millonarios - reconheceu.
O Fluminense é o líder provisório da competição, com 15 pontos, dois a mais que o Vasco. A equipe seca o Cruz-Maltino, que encara o Botafogo às 20h.
Crédito: 'FiqueicontenteporquegraçasaDeusquemcorreuriscofuieu',disseAbelão(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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