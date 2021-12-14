Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022

Última passagem de Abel Braga no Fluminense acabou em 2018 Crédito: LUCASMERÇON/FLUMINENSE F.C.

Abel Braga é o escolhido do Fluminense para comandar a equipe em 2022. O treinador de 69 anos fará a quarta passagem pelo clube e se reuniu com o presidente Mário Bittencourt para acertar os detalhes finais da contratação. Marcão, que comandou o Tricolor nas retas finais dos últimos três Brasileiros, voltará ao cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, e confirmada pelo LANCE!. O anúncio deve acontecer em breve. O último trabalho de Abel foi no Lugano, da Suíça, equipe que comandou entre junho e setembro de 2021. Já no Brasil, ele foi o escolhido do Internacional após a saída de Coudet e bateu na trave na disputa do título Brasileiro de 2020.