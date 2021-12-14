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Comandante

Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022

Marcão volta a ser auxiliar da comissão técnica permanente e veterano treinador chega para a quarta passagem pelo clube
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 14:35

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 14:35

Última passagem de Abel Braga no Fluminense acabou em 2018 Crédito: LUCASMERÇON/FLUMINENSE F.C.
Abel Braga é o escolhido do Fluminense para comandar a equipe em 2022. O treinador de 69 anos fará a quarta passagem pelo clube e se reuniu com o presidente Mário Bittencourt para acertar os detalhes finais da contratação. Marcão, que comandou o Tricolor nas retas finais dos últimos três Brasileiros, voltará ao cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.
A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, e confirmada pelo LANCE!. O anúncio deve acontecer em breve. O último trabalho de Abel foi no Lugano, da Suíça, equipe que comandou entre junho e setembro de 2021. Já no Brasil, ele foi o escolhido do Internacional após a saída de Coudet e bateu na trave na disputa do título Brasileiro de 2020.
Abel Braga iniciou a carreira como jogador pelo Fluminense em 1971 e agora chega à quarta passagem pelo clube. Ele já comandou o Tricolor em 2005, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2018. À frente do Flu, conquistou os Cariocas de 2005 e 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2012. O veterano é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, somando 326 partidas. Está atrás apenas de Zezé Moreira, com 497.

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