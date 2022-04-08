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Abel Braga diz que Fluminense 'causou dano' no Flamengo e dispara: 'Que se f... eles'

Treinador do Tricolor discursa aos jogadores durante treino aberto em Laranjeiras e cita protestos realizados no centro de treinamentos do Rubro-Negro nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 13:38

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:38

O título carioca do Fluminense conquistado sobre o Flamengo, no último sábado, ainda segue rendendo assunto. Nesta sexta-feira, em treino aberto para os torcedores em Laranjeiras, o técnico Abel Braga conversou com o elenco sobre o momento vivido pela equipe e cutucou o Rubro-Negro.Durante papo flagrado pela "FluTV", canal oficial do clube, o treinador de 69 anos citou os protestos que torcedores do Flamengo fizeram na manhã desta sexta, no Ninho do Urubu, mas afirmou que isso era um problema do rival do Tricolor. Os jogadores riram após o discurso.
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- Não esperava isso, não. Mas de coração eu esperava ser campeão, porque ocorreu assim em 2005. Ninguém acreditava absolutamente nada na equipe pela Taça Guanabara muito ruim, mas vencemos a Taça Rio e saímos campeões. Em 2012 era o contrário, nós tínhamos que ser campeões porque tínhamos um super time. E agora, talvez está sendo o fato mais relevante e real é o ambiente que existe, junto com o coletivo que existe e junto com individualidades que fazem um time de futebol. Alguns estão conhecendo hoje isso aqui, vendo pela beleza, o quanto esse clube já ganhou. E nós hoje estamos colocando mais uma vez o nome nessa história. Temos que nos sentir orgulhosos.
- Me preocupa o que causamos um pouco de dano, o Ninho (do Urubu, CT do Flamengo) está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpem, que se f* eles. Se a gente continuar com esse ambiente que nós temos, a gente vai conseguir coisas melhores - disse o treinador.
+ Vai começar o Brasileirão 2022! Veja os palpites da redação do LANCE!

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