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Abel assume culpa por segundo tempo ruim e explica inversão de zagueiros: ‘Às vezes sou idiota’

Treinador ressaltou que gosta de testar coisas diferentes na equipe, mas, em algumas ocasiões, erra nas decisões
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LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 20:45

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 20:45

Crédito: Abel Ferreira no Allianz Parque (César Greco
O Palmeiras voltou a vencer pelo Brasileirão ao derrotar a Chapecoense pro 2 a 0 fora de casa na tarde deste sábado (18). Apesar de ótimo primeiro tempo, o time diminuiu o ritmo na etapa final. Após a partida, Abel Ferreira admitiu ser o culpado pela má atuação.
Primeiramente, o treinador justificou as mudanças na equipe e explicou que decidiu inverter o lado dos zagueiros no segundo tempo para testar a estratégia. Durante a fala, Abel chegou a se intitular como “idiota” por errar em algumas decisões.– Eu sou meio maluco. Sou jovem, gosto de fazer coisas fora da caixa. Eu erro, perco. Às vezes sou idiota. Mas sei o que faço, o que quero. Sei de onde vim, onde estou e onde quero chegar. E os jogadores acreditam em mim – declarou.
Em seguida, o comandante do Verdão esclareceu que queria ver uma o time desenvolver um estilo de jogo diferente, porém não conseguiu executar com perfeição. Para ele, as alterações não surtiram o efeito esperado e quebram o ritmo dos jogadores em campo.
– No segundo tempo não jogamos bem e a culpa é minha. Sou engenhoca. Queria ver uma dinâmica. Não tivemos a mesma fluidez. Mudei jogadores, posições e sou culpado. Queria ver uma situação e arrisquei. A vida é feita de riscos. Procurei pensar na frente.O treinador também ressaltou que apesar o triunfo contra a Chapecoense era dever do Alviverde, pela qualidade do adversário, que é lanterna do Brasileirão.
– A nossa obrigação hoje era ganhar e ponto. Somos melhores, não adianta. A Chapecoense está numa posição não muito boa. É uma equipe que tem que melhorar seus processos – apontou.
Em busca de mais uma vitória, agora o Palmeiras vai a campo pela semifinal da Libertadores. O jogo de ida contra o Atlético-MG acontece nesta terça-feira (21) às 21h30 (horário oficial de Brasília) no Allianz Parque.

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