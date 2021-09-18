Abel assume culpa por segundo tempo ruim e explica inversão de zagueiros: ‘Às vezes sou idiota’

Crédito: Abel Ferreira no Allianz Parque (César Greco

O Palmeiras voltou a vencer pelo Brasileirão ao derrotar a Chapecoense pro 2 a 0 fora de casa na tarde deste sábado (18). Apesar de ótimo primeiro tempo, o time diminuiu o ritmo na etapa final. Após a partida, Abel Ferreira admitiu ser o culpado pela má atuação.

Primeiramente, o treinador justificou as mudanças na equipe e explicou que decidiu inverter o lado dos zagueiros no segundo tempo para testar a estratégia. Durante a fala, Abel chegou a se intitular como “idiota” por errar em algumas decisões.– Eu sou meio maluco. Sou jovem, gosto de fazer coisas fora da caixa. Eu erro, perco. Às vezes sou idiota. Mas sei o que faço, o que quero. Sei de onde vim, onde estou e onde quero chegar. E os jogadores acreditam em mim – declarou.

Em seguida, o comandante do Verdão esclareceu que queria ver uma o time desenvolver um estilo de jogo diferente, porém não conseguiu executar com perfeição. Para ele, as alterações não surtiram o efeito esperado e quebram o ritmo dos jogadores em campo.

– No segundo tempo não jogamos bem e a culpa é minha. Sou engenhoca. Queria ver uma dinâmica. Não tivemos a mesma fluidez. Mudei jogadores, posições e sou culpado. Queria ver uma situação e arrisquei. A vida é feita de riscos. Procurei pensar na frente.O treinador também ressaltou que apesar o triunfo contra a Chapecoense era dever do Alviverde, pela qualidade do adversário, que é lanterna do Brasileirão.

– A nossa obrigação hoje era ganhar e ponto. Somos melhores, não adianta. A Chapecoense está numa posição não muito boa. É uma equipe que tem que melhorar seus processos – apontou.