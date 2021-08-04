Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

ABC x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil será realizado nesta quinta, em Natal, com um quê de amistoso, já que o Rubro-Negro chega com um time alternativo e 6-0 de vantagem...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:05
Crédito: Arte LANCE!
O Flamengo vai a Natal com uma missão protocolar. Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro manda à Arena das Dunas uma equipe alternativa, comandada por Marcelo Salles, para enfrentar o ABC, às 21h30 desta quinta-feira. O caráter amistoso se dá pois, na ida, os cariocas venceram no Rio por 6 a 0.Do lado do Fla, aliás, até Renato Gaúcho se poupará da ida à capital potiguar. Embalado com 100% de aproveitamento no clube, o treinador ficou no Rio para treinar os titulares e "forçar" a primeira semana cheia para atividades no Ninho do Urubu. Ao todo são 11 jogadores do sub-20 que completam o elenco que atuará nesta quinta em prol de rodagem, sob o comando do auxiliar "Fera".
Já pelo front mandante, o ABC deve escalar a equipe principal, pois o clube vê essa partida como uma forma de tentar encerrar a participação na Copa do Brasil de forma digna, sem ser goleado como na semana passada. A grande novidade é a volta de Wallyson (ex-Cruzeiro e Botafogo), ausente na ida.
Confira mais informações da partida entre ABC e Flamengo:
ABC X FLAMENGOOITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL - VOLTA
Estádio: Arena das Dunas, em Natal (RN)Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA/SC)
Onde ver: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Marcelo Salles)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon (Rodinei); João Gomes, Thiago Maia e Max; Michael, Vitinho e Pedro.Desfalques: Renê, César, Piris da Motta (em recuperação) e Rodrigo Muniz (Covid-19)Pendurados: -Suspensos: -
ABC (Técnico: Moacir Júnior)Welligton; Netinho, Alisson Cassiano, Vinicius Leandro e Vinícius Silva; Vinicius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio e Wesley Pimbinha; Claudinho (João Marcos) e Gustavo Henrique.
Desfalques: -Pendurados: -Suspensos: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 100% acreditam que o Flamengo avançará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados