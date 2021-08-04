ABC x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Arte LANCE!

O Flamengo vai a Natal com uma missão protocolar. Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro manda à Arena das Dunas uma equipe alternativa, comandada por Marcelo Salles, para enfrentar o ABC, às 21h30 desta quinta-feira. O caráter amistoso se dá pois, na ida, os cariocas venceram no Rio por 6 a 0.Do lado do Fla, aliás, até Renato Gaúcho se poupará da ida à capital potiguar. Embalado com 100% de aproveitamento no clube, o treinador ficou no Rio para treinar os titulares e "forçar" a primeira semana cheia para atividades no Ninho do Urubu. Ao todo são 11 jogadores do sub-20 que completam o elenco que atuará nesta quinta em prol de rodagem, sob o comando do auxiliar "Fera".

Já pelo front mandante, o ABC deve escalar a equipe principal, pois o clube vê essa partida como uma forma de tentar encerrar a participação na Copa do Brasil de forma digna, sem ser goleado como na semana passada. A grande novidade é a volta de Wallyson (ex-Cruzeiro e Botafogo), ausente na ida.

Confira mais informações da partida entre ABC e Flamengo:

ABC X FLAMENGOOITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL - VOLTA

Estádio: Arena das Dunas, em Natal (RN)Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA/SC)

Onde ver: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Marcelo Salles)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon (Rodinei); João Gomes, Thiago Maia e Max; Michael, Vitinho e Pedro.Desfalques: Renê, César, Piris da Motta (em recuperação) e Rodrigo Muniz (Covid-19)Pendurados: -Suspensos: -

ABC (Técnico: Moacir Júnior)Welligton; Netinho, Alisson Cassiano, Vinicius Leandro e Vinícius Silva; Vinicius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio e Wesley Pimbinha; Claudinho (João Marcos) e Gustavo Henrique.

Desfalques: -Pendurados: -Suspensos: -