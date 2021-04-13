ABC x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Na noite desta quarta-feira, ABC e Botafogo se enfrentam, no estádio Frasqueirão, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30. O Alvinegro Potiguar eliminou o Rio Branco de Venda Nova (ES) para chegar até esta fase da competição, enquanto o Alvinegro Carioca goleou o Moto Club, do Maranhão.
Não há vantagem do empate nesta fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, caso a partida termine um vencedor no tempo regulamentar, o time que avança na competição será conhecido nos pênaltis. FICHA TÉCNICAABC x Botafogo
Data-Hora: 14/04/2021, às 21h30Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN) Transmissão: Globo, Premiere, Sportv e tempo real do LANCE!.
ABC (Técnico: Silvio Criciúma)Wellington; Netinho, Héilton, Vinícius Leandro e Victor Lindenberg; Vinícius Paulista, Diego Valderrama, Janderson e Alan Pedro; Maycon Douglas e Wallyson.
Suspensos: -Pendurados: - Fora: Denner (em transição)
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Ricardinho e Marco Antônio; Matheus Nascimento.
Suspensos: -Pendurados: - Fora: Cavalieri, Hugo, Pedro Castro, Rafael Navarro e Guilherme Santos
Palpites: na redação do LANCE!, 75% dos votantes acredita na classificação do Botafogo para a terceira fase da Copa do Brasil, enquanto 25% acreditam no triunfo do ABC.