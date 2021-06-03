A vez de Gabigol? Camisa 9 pode quebrar escrita e Seleção Brasileira voltar a ter um goleador do Flamengo

O último gol de um jogador do Flamengo pela Seleção Brasileira está perto de completar 10 anos, e, nesta sexta-feira, caberá ao artilheiro Gabriel Barbosa a oportunidade de acabar com essa escrita. Convocado pela ótima fase que vive no Rubro-Negro desde 2019, o atacante está cotado para ser titular diante do Equador, às 21h30 desta sexta, no Beira-Rio, nas Eliminatórias Sul-Americanas.Ronaldinho Gaúcho, em outubro de 2011, foi o último atleta do Flamengo a ser convocado e marcar um gol pelo Brasil. O gol do Bruxo foi em amistoso com o México, em cobrança de falta que deu início para a vitória de virada por 2 a 1.

Desde então, uma série de jogadores rubro-negros foram chamados e atuaram com a "Amarelinha", mas nenhum conseguiu balançar as redes adversárias.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Pela Seleção Brasileira principal, Gabriel soma cinco partidas. A última foi em 2019, já convocado pelo Fla, em amistoso contra a Nigéria. O atacante entrou na etapa final, atuou por 28 minutos, e não marcou. Antes, os quatro jogos restantes de Gabi com a "Amarelinha" foram em 2016, com dois gols: um na Copa América, contra o Haiti, outro contra o Panamá, em amistoso.Neste intervalo, o camisa 9 ainda disputou os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e foi um dos destaques da conquista do inédito ouro na modalidade. Foram seis atuações de Gabi na campanha, todas como titular, e dois gols marcados.