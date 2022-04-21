A três meses da aposentadoria, Fred acumula recordes com a camisa do Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Vila Nova teve um toque especial devido a um feito histórico. Ao marcar o terceiro gol da partida, que marcou a virada tricolor, Fred estufou a rede pela 37ª vez na Copa do Brasil. Com o número, o camisa 9 ultrapassou Romário, que fez 36 gols, e se consagrou como o maior artilheiro da competição. Além da marca, Fred também conquistou outras marcas vestindo as três cores. A três meses de sua aposentadoria, marcada para acontecer no aniversário do Flu, Fred disse que não sente a pressão para bater marcas, mas segue escrevendo seu nome na história de Laranjeiras. O atacante já bateu a marca dos 400 gols na carreira. Pelo Brasileiro, marcou 157 vezes e também ultrapassou Romário e é o segundo maior artilheiro, atrás apenas de Roberto Dinamite, com 190 gols.

- Para mim, é motivo de muito orgulho. Não entrei no jogo com esse peso, minha família que me cobra muito isso. 'Vai, vai fazer o gol'. Já tenho a pressão de ganhar todos os jogos, de entrar bem, de analisar o que está faltando para o nosso time. O que aconteceu no final foi Deus me dando algo que eu nem mereço. Foi especial por dar a vitória e mais especial ainda por me tornar o maior artilheiro de uma competição tão grande como a Copa do Brasil - disse o ídolo após a partida contra o Vila Nova.

Com 198 gols pelo Flu, o ídolo também é o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás de Waldo, com 319. Na última temporada, ele se tornou o segundo brasileiro a marcar mais gols pela Libertadores (25). Por fim, entrou no top 15 dos jogadores com mais partidas pelo clube (375).