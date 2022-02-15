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A sete dias de estreia na Libertadores, Abel Braga tem últimos duelos do Carioca para fazer ajustes

Time vem apresentando bons resultados defensivamente, mas deixa a desejar no setor ofensivo; Reservas têm se destacado nas partidas do Carioca...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 07:00
Antes de viajar para a Colômbia, no domingo, o Fluminense irá enfrentar o Nova Iguaçu e o Volta Redonda pelo Carioca. A sete dias do primeiro confronto da Libertadores, a equipe vem confiante após a vitória nos clássicos contra o Flamengo e o Botafogo, e também sobre a Portuguesa. Como afirmou no início da temporada, Abel Braga deve utilizar os dois últimos jogos antes do torneio continental para realizar os últimos ajustes, decidir a escalação para encarar o Millonarios e aprimorar o que tem dado resultado no estadual. O Tricolor se encontra em posição confortável nesta edição Carioca. Após a vitória na sexta rodada, o clube subiu para a segunda classificação, apenas um ponto atrás do Vasco. Defensivamente, o Tricolor vem apresentando os melhores desempenhos da competição, tendo sofrido apenas dois gols até agora. Embora criticado no início, o esquema com três zagueiros tem se mostrado efetivo, pelo menos em uma parte do campo.
No setor ofensivo, a situação é um pouco diferente. Apesar de ter sofrido apenas uma derrota, na estreia contra o Bangu, o Fluminense lidera as estatísticas de finalizações erradas, com 57 tentativas. Os dados são do site oficial do Campeonato Carioca. Germán Cano, artilheiro da equipe junto a Jhon Arias, chegou a falar sobre o assunto após a vitória na última rodada. O atacante ressaltou que a equipe precisa aproveitar todas as oportunidades de colocar a bola na rede. - Tem de seguir melhorando. Acho que o time está bem e devemos continuar assim da mesma forma [...] É futebol, faz parte. A gente tem que continuar a ganhar confiança e saber que em toda situação de gol, tem de fazer - disse.
> Veja a tabela do Cariocão 2022A semana de compromissos no estadual também auxiliará na hora de montar a escalação ideal para o duelo. Ainda que Abel já tenha montado um time titular, as vitórias do Fluminense foram quase todas decididas a partir do banco de reservas. Germán Cano garantiu as vitórias sobre o Audax e a Portuguesa, Jhon Arias marcou nos triunfos sobre o Madureira e o Flamengo, assim como Luccas Claro fez o gol da virada sobre o Botafogo. Dos cinco gols marcados pelo Fluminense, apenas um veio de um titular. Desta forma, os duelos também servirão para avaliar e testar os atletas. Contudo, Abel Braga adiantou que não está focado na escalação para o jogo contra o Millonarios. Após a vitória sobre a Portuguesa, o treinador afirmou que está pensando rodada a rodada, mas que a boa fase dos reservas não passa despercebida. Em suas próprias palavras, Arias e Cano o deixaram com uma 'pulga atrás da orelha'. Assim, é possível que haja surpresas no dia do confronto em Bogotá.
- Não vou pensar na Libertadores (ainda). Prefiro me sentir satisfeito em ter que escolher aquele que eu acho melhor para o jogo, se adapta melhor na estratégia que vamos usar. Importante é que são dois grandes jogadores (Fred e Cano). Os zagueiros hoje foram muitíssimo bem, Nonato primeiro jogo que começa foi muito bem. O Arias, o garoto, novamente está pedindo passagem. Eu fico satisfeito. Ganso jogou cinco minutos como falso atacante, tocou na bola cinco vezes e acertou as cinco - disse. Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu, às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela sétima rodada do Carioca. No domingo, o Tricolor encara o Volta Redonda, às 19h, no mesmo local, em partida válida pela oitava rodada do estadual.
Crédito: FluminenseenfrentaNovaIguaçueVoltaRedonda,nestasemana,peloCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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