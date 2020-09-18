A sequência de jogos do Flamengo sem o trio de jogadores convocados

Os três jogadores do Flamengo convocados por Tite, da Seleção Brasileira, e Óscar Tabárez, do Uruguai, nesta sexta-feira, desfalcarão o Rubro-Negro em, pelo menos, três rodadas do Campeonato Brasileiro. Além de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o time da Gávea ainda pode "perder" o lateral Maurício Isla, cotado para defender o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas.As partidas das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, serão disputadas entre 8 e 14 de outubro. O Uruguai, por exemplo, se apresenta no dia 5 de outubro. Desta forma, os atletas convocados perderão as seguintes partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro: