Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

A sequência de jogos do Flamengo sem o trio de jogadores convocados

Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Arrascaeta desfalcarão o Flamengo no Brasileirão...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 15:29
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Os três jogadores do Flamengo convocados por Tite, da Seleção Brasileira, e Óscar Tabárez, do Uruguai, nesta sexta-feira, desfalcarão o Rubro-Negro em, pelo menos, três rodadas do Campeonato Brasileiro. Além de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o time da Gávea ainda pode "perder" o lateral Maurício Isla, cotado para defender o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas.As partidas das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, serão disputadas entre 8 e 14 de outubro. O Uruguai, por exemplo, se apresenta no dia 5 de outubro. Desta forma, os atletas convocados perderão as seguintes partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro:
14ª rodada - 7/10Flamengo x Sport
15ª rodada - 10/10Vasco x Flamengo
11ª rodada - 13/10*Flamengo x Goiás
*Partida adiada por conta da presença do Flamengo no Equador para duas partidas pelo Grupo A da Copa Libertadores
16ª rodada - 14 ou 15/10**Flamengo x Red Bull Bragantino
** Rodada ainda não foi detalhada pela CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados