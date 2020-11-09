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A repercussão da saída de Dome na imprensa espanhola: 'Não convenceu à torcida, que pedia a sua cabeça'

Nesta segunda-feira, técnico catalão foi demitido do Rubro-Negro após 99 dias e um aproveitamento de 64,1%
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 18:25

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Domènec Torrent não resistiu à segunda goleada consecutiva no Campeonato Brasileiro e, nesta segunda-feira, foi demitido do Flamengo. Foram 26 partidas, 64% de aproveitamento e 99 dias do catalão sob o comando do Rubro-Negro. E, lá na Espanha, a imprensa tem repercutido a saída com um certo destaque.
O jornal "As", de Madri, por sua vez, lembrou a marcante passagem de Jorge Jesus, sublinhando que Domènec Torrent "não convenceu à diretoria e à torcida, que pedia sua cabeça há várias semanas".
- O técnico espanhol não conseguiu fazer esquecer Jorge Jesus e apesar de ocupar a terceira posição do Brasileirão, a um ponto do Internacional, líder da tabela, não convenceu à diretoria e à torcida, que pedia sua cabeça há várias semanas - escreveu o veículo da capital espanhola.
Agora, o Flamengo foca na contratação de Rogério Ceni para substituir Domènec Torrent. Já houve conversa entre as diretorias, já que o atual técnico do Fortaleza sinalizou positivamente para o possível acerto com o Rubro-Negro.

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