A repercussão da saída de Dome na imprensa espanhola: 'Não convenceu à torcida, que pedia a sua cabeça'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Domènec Torrent não resistiu à segunda goleada consecutiva no Campeonato Brasileiro e, nesta segunda-feira, foi demitido do Flamengo. Foram 26 partidas, 64% de aproveitamento e 99 dias do catalão sob o comando do Rubro-Negro. E, lá na Espanha, a imprensa tem repercutido a saída com um certo destaque.

O jornal "As", de Madri, por sua vez, lembrou a marcante passagem de Jorge Jesus, sublinhando que Domènec Torrent "não convenceu à diretoria e à torcida, que pedia sua cabeça há várias semanas".

- O técnico espanhol não conseguiu fazer esquecer Jorge Jesus e apesar de ocupar a terceira posição do Brasileirão, a um ponto do Internacional, líder da tabela, não convenceu à diretoria e à torcida, que pedia sua cabeça há várias semanas - escreveu o veículo da capital espanhola.