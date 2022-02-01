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futebol

A provável escalação do Internacional frente ao São Luiz

Maior chance é de Alexander Medina repetir quase toda a escalação de vitória contra o União Frederiquense...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 11:49

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2022 às 11:49
Na terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional jogará novamente longe de seus domínios onde, na cidade de Ijuí, visita a equipe do São Luiz na próxima quarta-feira (2). O confronto no Estádio 19 de Outubro está programado para ocorrer às 19h30 (de Brasília). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO técnico Alexander Medina tem dado a entender que pretender fazer um constante rodízio de atletas pensando em encontrar a formatação de equipe que mais lhe agrada e também levando em consideração o desgaste físico no início de temporada, período onde a preparação ainda não é a ideal.
Entretanto, as informações de momento dão conta de que existe boa probabilidade do time que venceu por 2 a 0 o União Frederiquense, no último sábado (29), seja quase todo repetido no meio de semana.
A única dúvida que paira em relação a ter um nome de maior potencial ofensivo ou de melhor recomposição na linha mais recuada seria a opção na lateral-direita por Heitor ou Gabriel Mercado.
Sendo assim, o 11 inicial do Colorado para enfrentar o São Luiz deve ser formado por Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Mauricio e Taison; Wesley Moraes.
Crédito: RicardoDuarte/SCInternacional

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