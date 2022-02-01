A provável escalação do Internacional frente ao São Luiz

Na terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional jogará novamente longe de seus domínios onde, na cidade de Ijuí, visita a equipe do São Luiz na próxima quarta-feira (2). O confronto no Estádio 19 de Outubro está programado para ocorrer às 19h30 (de Brasília). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO técnico Alexander Medina tem dado a entender que pretender fazer um constante rodízio de atletas pensando em encontrar a formatação de equipe que mais lhe agrada e também levando em consideração o desgaste físico no início de temporada, período onde a preparação ainda não é a ideal.

Entretanto, as informações de momento dão conta de que existe boa probabilidade do time que venceu por 2 a 0 o União Frederiquense, no último sábado (29), seja quase todo repetido no meio de semana.

A única dúvida que paira em relação a ter um nome de maior potencial ofensivo ou de melhor recomposição na linha mais recuada seria a opção na lateral-direita por Heitor ou Gabriel Mercado.

Sendo assim, o 11 inicial do Colorado para enfrentar o São Luiz deve ser formado por Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Mauricio e Taison; Wesley Moraes.