A primeira! Fluminense melhora no segundo tempo e vence o Madureira no Carioca

O Fluminense, enfim, conquistou a primeira vitória na temporada 2022. Depois de um início ruim, o Tricolor melhorou após a entrada de Nathan no segundo tempo e venceu o Madureira por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O gol foi marcado por Jhon Arias após boa jogada de Willian Bigode.Com o resultado, o time de Laranjeiras sobe para o quinto lugar, com três pontos. Na próxima rodada, encara o Audax Rio, na quinta-feira, às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro. No mesmo dia, às 18h, o Madureira, empatado com o Flu em quinto, enfrenta o Botafogo.
NÃO FUNCIONOU
Depois de sofrer no ataque na estreia, Abel Braga decidiu mudar e entrou em campo na segunda partida com Luiz Henrique formando o trio ofensivo e sem Nathan pelo meio. O resultado, porém, foi um deserto de ideias para o Fluminense ao longo do primeiro tempo. Sem um homem de criação, Willian vagou perdido pelo campo tentando buscar a bola, enquanto Yago Felipe ficou encarregado de aparecer mais perto da área, mas pouco criou. No setor defensivo, muito espaço e uma defesa exposta, sobrecarregando os volantes.
TUDO IGUAL
Os primeiros 45 minutos foram pegados, com muitas chegadas fortes dos dois lados e um jogo picotado pelo árbitro. Com a bola rolando, Fred chegou a ter duas oportunidades, mas não levou tanto perigo assim. Marcos Felipe foi quem precisou trabalhar na chegada de Rafinha, logo no início. Cristiano, mal na estreia, apareceu um pouco melhor contra o Madureira, mas também não teve tanto sucesso na frente.TENTANDO
Tentando corrigir o problema de criação, Abel Braga voltou com Nathan na vaga de Yago após o intervalo. A mudança tornou o Fluminense um pouco mais ativo no ataque. Willian chegou bem, tentando de primeira, mas mandou por cima do gol. O Bigode recebeu um bom passe do meia, mas o goleiro foi bem e Luiz Henrique não aproveitou o rebote. O Tricolor ia ficando mais perto do primeiro gol no Carioca.
VEIO AÍ!
O primeiro gol na temporada, enfim, saiu. O Flu amadureceu e contou com a estrela de Jhon Arias para abrir o placar. O meia-atacante entrou logo após a parada técnica, aos 20 minutos, e no primeiro toque na bola balançou a rede. A bela jogada foi de Willian Bigode, aproveitando falha na saída de bola.
SEGUROU
O Fluminense seguiu se lançando ao ataque para tentar ficar mais confortável no marcador. Luiz Henrique, um dos que mais tentou produzir na frente, teve uma grande chance, mas mandou rente à trave. Depois, o jovem ainda perdeu outra oportunidade após roubada de bola de Cano. Entretanto, nos minutos finais, o Madureira passou a pressionar e Abel apostou na entrada de jogadores mais defensivos, como Martinelli, para fechar a casa e garantir o resultado. No fim, vitória por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA:MADUREIRA 0X1 FLUMINENSE
Data/Hora: 30/01/2022, às 18hLocal: Estádio Raulino de Olivera, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão
Gol: Jhon Arias (21'/2ºT) (0-1)Cartões amarelos: Rafinha, Nonato (MAD), Yago Felipe, Marcos Felipe, Cano (FLU)Cartões vermelhos: -
MADUREIRA: Dida, Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio (Erick Pulga - 20'/2ºT), Felipe Dias (Nonato - 32'/2ºT), Marino (Henrique Luiz - 20'/2ºT), Rafinha (Marcelinho - 32'/2ºT), Diogo Carlos, Sampaio (Hudson - 32'/2ºT) e Pipico. Técnico: Alfredo Sampaio.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André (Arias - 20'/2ºT), Yago Felipe (Nathan - intervalo) e Cristiano; Luiz Henrique (Caio Paulista - 40'/2ºT), Willian (Martinelli - 34'/2ºT) e Fred (Cano - 20'/2ºT). Técnico: Abel Braga.