A pedido do técnico Lisca, Vasco tenta a liberação do zagueiro Walber com Cuiabá e Athletico-PR

Crédito: Divulgação / Cuiabá

Após três derrotas seguidas na Série B, o técnico Lisca deu declarações contundentes de que o Vasco necessita de reforços para a sequência da competição. Com isso, o clube segue em busca da liberação do zagueiro Walber, do Cuiabá, um desejo antigo do comandante cruz-maltino. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE".

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O diretor executivo Alexandre Pássaro negocia a liberação do atleta com o Athletico-PR, clube detentor dos direitos econômicos. Além disso, a direção do Gigante da Colina tenta convencer a equipe mato-grossenses de que a ida do jogador para o Rio de Janeiro seria o melhor negócio no momento.

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O defensor, que atua pela direita, tem interesse em ser emprestado para o clube de são Januário. A ideia do Vasco é definir essa negociação até o próximo final de semana. Aos 24 anos, o zagueiro acredita que atuar pelo clube carioca seria um salto em sua carreira e mais minutos em campo, já que atualmente está na reserva do Cuiabá, sem ter entrado em campo nesta edição do Brasileirão.

Na temporada passada, o zagueiro foi titular na defesa do Guarani na disputa da Série B. Ele ficou de fora em apenas três partidas por suspensão e na época em que a Covid-19 atingiu o elenco do Bugre com 17 atletas infectados pela doença.

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Dessa forma, Walber tem contrato com o Furacão até o fim de 2023 e está emprestado ao Cuiabá até o fim desta temporada. O direto Alexandre Pássaro aposta no bom relacionamento com Cristiano Dresch, vice de futebol dos mato-grossenses.