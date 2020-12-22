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A pedido do elenco, Botafogo vai renovar com jogadores com contrato terminando no dia 31

Na intenção de manter o grupo unido na luta contra a zona de rebaixamento, diretoria renovará o contrato de quatro jogadores até o fim do Brasileirão; Marcinho deve sair...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:50

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na luta contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve definições sobre o futuro de jogadores que tinham o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro. O elenco pediu para a diretoria renovar o vínculo desses atletas até, pelo menos, o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, e a cúpula alvinegra acatou. A informação foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
Desta forma, os contratos de Saulo, Cícero, Luiz Otávio (empréstimo junto ao Tombense), Lucas Campos e Helerson serão renovados até fevereiro de 2021. Dos atletas com vínculo expirando no dia 31 de dezembro, o único que não ficará é Marcinho. Os empresários do lateral-direito se recusaram a abrir conversas com a diretoria do Alvinegro e ele deixará o clube a custo zero.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O elenco, unido para tirar o Botafogo, atual 18º colocado na tabela do Brasileirão, da zona de rebaixamento, pediu para Túlio Lustosa que houvesse essas "renovações em massa" para não ter mudanças radicais no grupo em um momento decisivo da temporada.
A cúpula alvinegra acatou e deve oficializar os acordos em breve. Os cinco jogadores ficarão, no mínimo, até fevereiro, quando os contratos serão novamente revisados visando a nova temporada.
Antes, a diretoria havia acordado as renovações de Guilherme Santos e Keisuke Honda também até o fim do Brasileirão, Bruno Nazário até junho de 2021 e Diego Cavalieri até dezembro do ano que vem.

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