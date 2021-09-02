A pedido de Lisca, Vasco acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Walber, do Cuiabá

O Vasco encaminhou a contratação do segundo reforço da era Lisca. Trata-se do zagueiro Walber, do Cuiabá, que pertence ao Athletico-PR. No início da semana, o clube anunciou o atacante equatoriano Jhon Sánchez, que será apresentado no fim da tarde desta quinta-feira. O jogador chega ao Rio de Janeiro no próximo domingo e assina contrato de empréstimo até dezembro deste ano. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE"
A negociação se alongou, já que no primeiro momento a equipe mato-grossense não pretendia liberar o defensor alegando que só contava com quatro zagueiros em seu elenco. Porém, com a chegada de Alan Empereur, ex-Palmeiras, e a recuperação de Anderson Conceição, Walber será liberado epla direção e pelo técnico Jorginho para assinar com o Gigante da Colina.
O defensor, que atua pela direita, sempre teve interesse em ser emprestado para o clube de São Januário. Aos 24 anos, o zagueiro acredita que atuar pelo clube carioca seria um salto em sua carreira e mais minutos em campo, já que atualmente está na reserva do Cuiabá, sem ter entrado em campo nesta edição do Brasileirão. Nesta edição do Brasileirão, ele atuou apenas no empate com o Fortaleza por 0 a 0.
Na temporada passada, o zagueiro foi titular na defesa do Guarani na disputa da Série B. Ele ficou fora em apenas três partidas por suspensão e na época em que a Covid-19 atingiu o elenco do Bugre com 17 atletas infectados pela doença.
Walber é um desejo antigo de Lisca desde a época em que o treinador comandava o América-MG. Na época, o profissional deixou claro que queria contar com o paraibano, que chamou atenção quando o Coelho enfrentou o Bugre em janeiro de 2021.