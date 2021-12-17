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futebol

A pedido de Gustavo Florentín, Sport vai atrás de Óscar Ruiz

Atacante foi atleta de destaque do treinador paraguaio quando ambos trabalhavam no Cerro Porteño...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 13:58

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:58

Além da ideia de promover o retorno de Diego Souza ao clube, o Sport também tem interesse na contratação do atacante paraguaio Óscar Ruiz, nome atualmente ligado ao Bahia. A informação foi passada pelo próprio empresário do atleta, Régis Marques, a 'Radio Universo 970'. >Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Segundo o agente de Óscar, existem conversas acontecendo entre as partes, mas ainda não há nada concreto:
- Há uma possibilidade de Óscar Ruiz ir para o Sport, mas ainda não há nada oficial.
O pedido da contratação do jogador de 30 anos de idade teria sido feito diretamente pelo treinador do Leão, Gustavo Florentín, que conhece o atleta desde os tempos em que ambos trabalharam juntos no Cerro Porteño.
Um dos elementos que favorecem a realização da transferência é o fato do avante não ter sido aproveitado constantemente pelo técnico Guto Ferreira, podendo ganhar maior espaço sendo comandado por Florentín. Porém, o próprio empresário do jogador fala em aceitar ofertas no mesmo patamar financeiro atual, algo que pode criar um empecilho diante do orçamento mais modesto do Sport para 2022.
Crédito: Jogadornãotempassagemmarcantenofutebolbrasileiro(Divulgação/ECBahia

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