A partir de R$ 30: Flamengo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-GO; saiba como comprar

Crédito: Gilvan Souza/Flamengo

A venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Atlético-GO, a ocorrer às 21h30 desta sexta-feira, no Maracanã, está aberta. Mandante, o clube carioca fez novamente preços promocionais. O bilhete mais barato, no Setor Norte, custa R$30 (para sócio-torcedor ou a meia do público geral). O mais caro, no Maracanã Mais, sai por R$200. O Setor Sul está fechado (veja mais aqui).Antes de receber o Atlético-GO, o Flamengo terá um compromisso contra o rival de nome similar: o Athletico-PR, adversário desta terça-feira, às 16h, na Arena da Baixada, rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro contra o clube que o eliminou recentemente da Copa do Brasil.

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O duelo contra o Atlético-GO será válido pela 19ª rodada, em outro confronto atrasado que o Flamengo terá que cumprir. Neste momento, o time de Renato Gaúcho é o terceiro colocado do Brasileirão, com 49 pontos.

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Norte Sócios-torcedores: R$ 30,00Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Setor Leste SuperiorSócios-torcedores: R$ 30,00Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Setor Leste InferiorSócios-torcedores: R$ 40,00Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Setor Maracanã MaisSócios-torcedores: R$ 132,50Público Geral: R$ 200,00 (meia R$ 132,50)

Horário de abertura para Público geral e encerramento das vendas online:

01/11, 18h00 - Abertura das vendas para Nação Jr. e Público geral online*05/11, 17h30 - Encerramento das vendas online*

*Sujeito a alteração.

Informações sobre gratuidade:

- Os ingressos de gratuidade para a torcida do Flamengo valem somente para o setor Norte;- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante; - A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante para o jogo Flamengo x Atlético GO começará na quarta-feira (03/11) às 11h nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa e na Bilheteria 2 do Maracanã. - Será necessário apresentar o documento original com foto, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 com duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 22/10/2021 (14 dias antes da realização do evento), ou teste de antígeno negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 17h00 do dia 03/11/2021 e as 16h do dia 04/11/2021; além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.

Atenção:Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19 ou exame de Antígeno negativo (não reagente), que ficarão retidos no momento da troca.

No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.

A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade e a mesma se encerrará 24h antes da partida.

Não haverá retirada no acesso dos portões no dia da partida!

Informações sobre Meia-entrada:

Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra ou seu responsável legal, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício da meia-entrada. Também têm o benefício da meia-entrada jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto.

Procedimento e documentos necessários para troca de ingresso:

Documentação necessária para retirada:- Voucher impresso, preenchido e assinado;- Documento oficial e original de identificação com foto;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 22/10/2021 (14 dias antes da realização do evento), OU teste de antígeno negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 17h00 do dia 03/11/2021 e as 17h30 do dia 05/11/2021.

ATENÇÃO: O torcedor totalmente vacinado deverá, OBRIGATORIAMENTE, cadastrar o comprovante de vacinação no site validaevento.com.br. Caso realize o teste de Antígeno, o usuário também deverá validar sua entrada no evento através do mesmo link, sem a necessidade de enviar sua carteira vacinal. O prazo para liberação do exame na base de dados do nosso parceiro é de até três horas.

Clique aqui para saber a rede credenciada do Rio de JaneiroNão é do Rio de Janeiro, clique aqui para conhecer a rede credenciada em outros estados do Brasil.

PONTOS DE RETIRADAS DOS INGRESSOSAtenção: horários e locais sujeitos a alterações.

Maracanã - Bilheteria 1Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 14h00.

Maracanã - Bilheteria 2Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 14h00.

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Gávea - Bilheteria externaRua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Gávea - Bilheteria externa – Somente GratuidadePraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.

SambódromoEsquina da R.Benedito Hipólito com a R.Marquês de SapucaíDia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 21h00.

Shopping Nova AméricaEstacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 21h00.

DowntownEstacionamento próximo a Americanas Express.Avenida das Américas nº500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Via ParqueLoja ao lado do espaço rubro negro.Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00. Dia04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Caminho NiemeyerRua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro - Niterói – RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Shopping Nova IguaçuAvenida Abílio Augusto Távora, 1111 - Espaço comercial 3096 - Luz, Nova Iguaçu - RJ.Dia 03/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 04/11/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/11/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.