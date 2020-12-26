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futebol

A partida entre Athletico-PR e Vasco será transmitida pela Twitch

Torcedores do Furacão e do Cruz-Maltino poderão assistir à partida por meio de uma plataforma de streaming. Entenda o procedimento para assistir...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2020 às 17:55
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O duelo entre Athletico-PR e Vasco, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá novidade na transmissão. O serviço de streaming Twitch exibirá a partida por meio de dois canais: um voltado a torcedores do mandante e um para os visitantes. Será a primeira vez que um jogo será transmitido neste formato.No caso dos torcedores do Furacão, o canal é "Drakoporcento". Para os cruz-maltinos, "Casimito". Em ambos os casos, é preciso estar inscrito - o custo mínimo é R$ 22,99. Quem tiver conta na Amazon Prime e não tiver utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime poderá assistir sem pagar.
Confira a nota publicada no site do Athletico-PR:
"Além da nossa tradicional transmissão no Furacão Live, a partida entre Athletico e Vasco da Gama também será transmitida na plataforma de streaming Twitch.
Será a primeira vez na história que uma partida do Campeonato Brasileiro será transmitida dentro da referida plataforma.
Os torcedores poderão acompanhar à transmissão com narração e comentários de outros torcedores athleticanos. No comando estará Wagner “Drako” Pereira, ao lado de Thaís “thaqueta” Karam.
Para acompanhar a transmissão, é necessário estar em território brasileiro e ser um inscrito no canal do Drako na Twitch. Acesse www.livrepratorcer.com.br e vá direto para a página inicial do canal.
O valor da inscrição é de R$22,99, podendo também ser gratuito para assinantes da Amazon Prime que ainda não tiverem utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime.
Esse é mais um importante passo do Athletico Paranaense, antecipando movimentos que, invariavelmente, acontecerão num futuro não tão distante."
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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