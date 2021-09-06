A novela #DavidLuizNoFlamengo pode ser estendida até quando?

A Nação já levantou a #DavidLuizNoMengo e fez campanha pela contratação do jogador, mas o futuro do atleta segue indefinido. Sem clubes desde junho, quando deixou o Arsenal (ING), o zagueiro tem o nome ligado ao Rubro-Negro, que, apesar da discrição, tem interesse em contratá-lo. Contudo, o prazo está chegando ao fim. Faltam três semanas para o fim das inscrições no Brasileirão.Em todo este período, a diretoria do Flamengo, por meio de Marcos Braz e Bruno Spindel, classificou a negociação como inexistente ou pouco provável.

De concreto, o clube oficializou o interesse aos representantes do zagueiro, mas não fez proposta oficial. O Flamengo não tem como prática entrar em leilão por reforços, por isso a cautela e discrição da direção nas tratativas.Para atuar no Brasileirão, os possíveis reforços do Flamengo constar no BID até o dia 24 de setembro. O regulamento permite que os clubes inscrevam "50 jogadores até o dia 10 de setembro, podendo substituir no máximo oito atletas até a data final de registro (24/09/2021), dentre os anteriormente inscritos".Já na Libertadores, o clube poderá contar com três reforços na próxima fase. O regulamento da Copa permite a troca de até três atletas da lista de inscritos para as semifinais, sendo que isso deve ser concretizado até 72 horas antes do início desta fase. Os jogos contra Barcelona de Guayaquil (EQU) marcados para os dias 22 e 29 de setembro. Após a semi, não será possível realizar mudanças para uma eventual finalíssima, prevista para 27 de novembro, em Montevidéu.Das três alterações possíveis, duas já estão definidas. Serão as entradas do meia Andreas Pereira, que já estreou com gol pelo Flamengo, e o atacante Kenedy, que já está treinando no Ninho do Urubu e, a partir desta segunda-feira, passa a integrar os trabalhos do grupo principal de forma completa.