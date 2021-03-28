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'A maneira como o Botafogo venceu nos dá confiança para a sequência da competição', diz Chamusca

Treinador ressalta a garra do Alvinegro na vitória por 2 a 1 sobre o Nova Iguaçu, neste domingo, no Elcyr Resende: 'Estamos em um bom caminho'...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 20:57

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 20:57
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O técnico Marcelo Chamusca não escondeu a dimensão que a vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 1, neste domingo. Aos seus olhos, a equipe sai do Estádio Elcyr Resende com mais confiança para disputar o decorrer do Campeonato Carioca.
> Veja a tabela e a classificação do Estadual
- O resultado foi fundamental para nós, para nossa condição na tabela. Nos aproximamos do G4, o nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros. Vencer nos dá confiança para a sequência da competição. O resultado foi importante, a forma como vencemos foi melhor ainda - e, em seguida, destacou:
- Lutamos até o final, conseguimos o gol no fim. Isso dá a certeza que os jogadores deram o melhor, de que estamos em um bom caminho - completou.
O comandante alvinegro ainda valorizou a forma como as entradas de jogadores como Marco Antônio, Ênio e Rafael Navarro fizeram a diferença.
- É muito importante quando você consolida uma equipe e os jogadores são determinantes, decidem um jogo. Era um campo complicado de jogar, onde a bola fica viva, erramos muito no último passe, e os jogadores entraram para mudar o cenário e lutaram até o último minuto. Inclusive, optamos por soltar mais a equipe, com Marco Antônio e Ênio fazendo o corredor pelo lado esquerdo, montar uma saída de três, com Frizzo mais fixo e Jonathan, Gilvan e Benevenuto também se firmando - disse.
O Botafogo está com nove pontos em seis rodadas. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 17h, para enfrentar o Madureira, em Los Larios.

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