'A maneira como o Botafogo venceu nos dá confiança para a sequência da competição', diz Chamusca

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O técnico Marcelo Chamusca não escondeu a dimensão que a vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 1, neste domingo. Aos seus olhos, a equipe sai do Estádio Elcyr Resende com mais confiança para disputar o decorrer do Campeonato Carioca.

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- O resultado foi fundamental para nós, para nossa condição na tabela. Nos aproximamos do G4, o nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros. Vencer nos dá confiança para a sequência da competição. O resultado foi importante, a forma como vencemos foi melhor ainda - e, em seguida, destacou:

- Lutamos até o final, conseguimos o gol no fim. Isso dá a certeza que os jogadores deram o melhor, de que estamos em um bom caminho - completou.

O comandante alvinegro ainda valorizou a forma como as entradas de jogadores como Marco Antônio, Ênio e Rafael Navarro fizeram a diferença.

- É muito importante quando você consolida uma equipe e os jogadores são determinantes, decidem um jogo. Era um campo complicado de jogar, onde a bola fica viva, erramos muito no último passe, e os jogadores entraram para mudar o cenário e lutaram até o último minuto. Inclusive, optamos por soltar mais a equipe, com Marco Antônio e Ênio fazendo o corredor pelo lado esquerdo, montar uma saída de três, com Frizzo mais fixo e Jonathan, Gilvan e Benevenuto também se firmando - disse.