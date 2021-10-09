A hora é agora: contra o Sampaio Corrêa, Vasco tenta vencer o quarto jogo seguido após mais de um ano

Crédito: O Vasco precisa engatar vitórias em série para conquistar o acesso à Série A do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco

Parece que faz muito tempo diante da quantidade de coisas que aconteceram no período, mas faz pouco mais de um ano que o Vasco conquistou quatro vitórias seguidas pela última vez. O time atual vai tentar repetir o feito neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, e diminuir, assim, a distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.Era - veja só - início do período de Ramon Menezes à frente do time do Vasco. A equipe ganhou os dois primeiros jogos, mas não conseguiu avançar à semifinal do Campeonato Carioca. E embalou três vitórias nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. A última delas contra o Ceará, fora de casa, na véspera do aniversário do clube (21 de agosto). Bons tempos. Bons ventos.

Corta para a reta final da temporada 2021 e um Vasco sem margem para erro precisa fazer valer a boa fase atual. É o melhor momento do Cruz-Maltino nesta Série B, e uma diferença de cinco pontos para o grupo dos que vão conquistar o acesso precisa ser tirada.

- Desde que o Fernando Diniz chegou, só podemos falar em acesso e em subir aqui. Isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. E, nos jogos, ele implementou um trabalho novo, uma filosofia que está dando muito certo - explicou Gabriel Pec, sobre o atual momento da equipe.

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