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'A gente vai lutar muito', garante Maranhão sobre pretensões da Chape na Série B

Jogador apontou que elenco precisa retomar imagem de equipe temida antes portada pelo Verdão...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 15:59
Após a eliminação no Campeonato Catarinense e em adendo aos resultados ruins de 2021, a Chapecoense chega para o início da Série B do Brasileirão sob olhares de desconfiança em relação a capacidade de reabilitação para brigar por vaga na elite nacional.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Porém, em entrevista dada para o site oficial do clube, o atacante Maranhão assegura que o espírito da equipe está voltado para rescontruir o caráter de confiança na capacidade do plantel com base em valores como "luta" e "humildade":
- Muitos estão colocando a gente como um time que vai brigar lá embaixo, mas eu creio que a gente vai lutar lá em cima e vamos com toda a humildade. O que eu posso falar para o torcedor é que a gente vai lutar muito.
O jogador ainda acrescentou que um dos pontos importantes nesse processo de reconstrução será reabilitar a imagem de respeito e dificuldade imposta aos rivais, quando em melhor momento do clube, em partidas disputadas na Arena Condá, especialmente.
- Podia vir qualquer time do Brasil que eles respeitavam muito a Chapecoense, e eu passo isso pro grupo, que precisamos nos impor dentro de casa - relembrou Maranhão.
Por fim, o atleta de 31 anos de idade frisou que, independentemente da queda precoce no estadual, os trabalhos diários e até mesmo o volume apresentado nas quartas de final do estadual (onde acabou eliminado com dois empates diante do Concórdia) indicam a Chape no caminho da evolução:
- Está sendo uma adaptação muito boa, porque a gente está aprendendo o padrão de jogo dele e creio que vamos estar bem preparados para o Campeonato Brasileiro. Se você for ver o jogo das quartas do Catarinense, tivemos grandes chances. Tem alguns jogos que você joga melhor e não ganha porque você não matou o jogo, e tem partidas que você joga pior e faz um gol. Acho que faltou a gente caprichar um pouco mais nesse último terço.
Crédito: Divulgação/Chapecoense

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