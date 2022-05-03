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Resenha

A Gazeta chega à Twitch com live sobre Brasileirão e Cartola

Gazeta na Rede estreia na próxima quinta-feira (05) às 19h40. Além da Twitch, a live também será transmitida no Facebook, no Youtube e no site de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:20
Gazeta na Rede chega na próxima quinta-feira (05) na Twich, no Facebook e no Youtube de A Gazeta
Gazeta na Rede chega na próxima quinta-feira (05) na Twich, no Facebook e no Youtube de A Gazeta Crédito: Geraldo Neto/A Gazeta
Um espaço para resenhar, falar de Brasileirão, Cartola e muito mais: esse é o Gazeta na Rede, live que será realizada pela equipe de Esportes de Gazeta e chega com tudo já na próxima quinta-feira (05), às 19h40.
Filipe Souza e Marcella Scaramella comandam atração que estreia o canal de A Gazeta na Twich, rede social voltada para gamers, mas que a cada dia consegue agregar novos públicos. Além da Twitch, a live também será transmitida no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta. 

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Editor de Esportes e colunista de A Gazeta, Filipe Souza, está animado com o novo espaço esportivo da Rede. “Esse estilo de live me agrada. Eu e Marcella vamos sentar ali e conversar. É algo que já fazemos na redação, e agora vai ser filmado e transmitido. As redes sociais nos permitem trazer o público para essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito legal”, pontua. 
Editora adjunta de Rede Sociais de A Gazeta, Marcella Scaramella destaca o conteúdo do Cartola, que vai contemplar os amantes do fantasy game.“Diversão e trabalho podem, sim, andar lado a lado. A gente joga Cartola, conversa sobre Cartola com os amigos… então por que não trabalhar falando de Cartola e, claro, entre amigos? Vai ter muita informação, trabalho e risadas”, declarou. 
A primeira temporada do Gazeta na Rede terá mais de 30 lives. Sempre às quintas-feiras, a partir das 19h40. Até o mês de novembro. Anote aí e vem com a gente.

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