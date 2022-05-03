A Gazeta chega à Twitch com live sobre Brasileirão e Cartola

Gazeta na Rede chega na próxima quinta-feira (05) na Twich, no Facebook e no Youtube de A Gazeta Crédito: Geraldo Neto/A Gazeta

Um espaço para resenhar, falar de Brasileirão, Cartola e muito mais: esse é o Gazeta na Rede, live que será realizada pela equipe de Esportes de Gazeta e chega com tudo já na próxima quinta-feira (05), às 19h40.

Filipe Souza e Marcella Scaramella comandam atração que estreia o canal de A Gazeta na Twich, rede social voltada para gamers, mas que a cada dia consegue agregar novos públicos. Além da Twitch, a live também será transmitida no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta.

Editor de Esportes e colunista de A Gazeta, Filipe Souza, está animado com o novo espaço esportivo da Rede. “Esse estilo de live me agrada. Eu e Marcella vamos sentar ali e conversar. É algo que já fazemos na redação, e agora vai ser filmado e transmitido. As redes sociais nos permitem trazer o público para essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito legal”, pontua.

Editora adjunta de Rede Sociais de A Gazeta, Marcella Scaramella destaca o conteúdo do Cartola, que vai contemplar os amantes do fantasy game.“Diversão e trabalho podem, sim, andar lado a lado. A gente joga Cartola, conversa sobre Cartola com os amigos… então por que não trabalhar falando de Cartola e, claro, entre amigos? Vai ter muita informação, trabalho e risadas”, declarou.