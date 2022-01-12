A estrela do artilheiro! Bahia vence Vila Nova e avança na Copinha

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior já começou movimentada. Nesta quarta-feira (12), o Bahia venceu o Vila Nova, por 2 a 0. Os times se encontraram no Estádio Albertão, em Tanabi. Raí anotou os dois gols da partida e garantiu a vaga para a terceira fase da competição. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO MOVIMENTADO!

O Bahia começou com maior pressão, buscando abrir o placar já no início da primeira etapa. O Tricolor Baiano aproveitou erros do Vila Nova e aparecia pelas laterais. No entanto, a equipe acabou esbarrando na finalização e não trouxe grandes perigos.

NA FRENTE!

Não demorou muito para que o Bahia saísse, então, na frente do placar. Aos 9, o Tricolor apareceu com Felipe Redaelli, que recebeu a bola e foi até o fundo, próximo da linha. O camisa 19 tocou para Raí, na área, que mandou para o fundo das redes.

QUE CHANCE!

O Bahia não diminuiu a pressão e tentou novamente. Aos 15, o Esquadrão apareceu com Patrick, pela direita. O jogador foi até próximo da linha e cruzou. O time, porém, não tinha ninguém para finalizar e desperdiçou a chance de ampliar.

RESPOSTA...

O Vila Nova conseguiu se encontrar na partida e equilibrou o confronto. Com isso, apareceu aos 22. Na jogada, Gabriel Pires partiu em velocidade e, próximo à linha de fundo, bateu. O goleiro do Tricolor Baiano, porém, fez a defesa.

LÁ E CÁ!

O jogo seguiu bastante equilibrado, com as duas equipes tendo boas oportunidades para balançar as redes. No entanto, as defesas, bem colocadas, afastaram os perigos. Em uma das melhores chances, o Vila Nova apareceu, mas a finalização parou no goleiro Gabriel.

AUMENTA A VANTAGEM!

O Esquadrão de Aço ampliou a vantagem aos 44. Raí venceu a marcação de Graziani, puxou para a direita, toca e manda para o fundo das redes, ampliando o marcador da partida.

COLORADO DIFERENTE!

Buscando se recuperar do placar, o Vila Nova mudou a postura para a segunda etapa. Sendo assim, aumentou a pressão e chegou com perigo em diferentes oportunidades. Em uma das melhores, aos 13, o time apareceu com Guilherme Pires. No entanto, a jogada foi bloqueada.

QUASE!

O Vila Nova continuou em busca do gol. Aos 18, o time apareceu com perigo. Davila tentou um gol por cobertura, mas o goleiro Gabriel saiu da meta e evitou a tentativa do Colorado.

MAIS UMA CHANCE!

Aos 35, nova chance para o Vila Nova. Garcia, que entrou na segunda etapa, partiu e mandou uma bomba em direção ao gol de Gabriel. O goleiro do Bahia se jogou para fazer a defesa.

UH!

Aos 49, o Bahia quase ampliou a vantagem. Em cobrança de falta, Iago cruzou perto da área, e o zagueiro ​Pedro Borges cabeceou no canto do gol do Vila Nova.FICHA TÉCNICA

Vila Nova 0 x 2 BahiaLocal: Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi (SP)Data: 12/01/2022 - às 15h (de Brasília)Árbitro: João Augusto Mariano de OliveiraAssistentes: Maurício Helder Luiz Alexandrino e Eduardo Augusto BorgesCartões amarelos: Guilherme e Ryan (Vila Nova); André (Bahia)Cartões vermelhos: -​Gols: Raí, aos 9'/1ºT (0-1) e aos 44'/2ºT (0-2)

VILA NOVA (Técnico: Kássio Fernando)

Heitor; Marcos (Wesley, aos 43'/2ºT), Guilherme, Graziani e Emerson (Ryan, aos 0'/2ºT); Davila (Matheus, aos 33'/2ºT), Gustavo e Guilherme Pires; Gustavo Cabral (Garcia, aos 0'/2ºT), Breno Correia e Saymon (Lucas Loto, aos 33'/2ºT).

BAHIA (Técnico: Fernando Oliveira)​Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral e Rafael; Hiago, Cuadrado (Barcellos, aos 22'/2ºT) e Patrick (Aruba, aos 48'/2ºT); Raí, William e Felipe Redaelli (Gabriel Domingos, aos 9'/2ºT).