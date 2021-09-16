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À espera do arbitral, Vasco inicia procedimentos na Prefeitura do Rio para ter público em São Januário

Cruz-Maltino quer ter torcida no estádio no jogo contra o Cruzeiro, no domingo. Definição será nesta sexta-feira, em reunião entre clubes e CBF, mas burocracia foi iniciada...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 18:40
Crédito: Vasco aguarda por desfecho positivo no arbitral desta sexta-feira (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
A definição vai se dar nesta sexta-feira, mas o Vasco se adiantou. Até para ter tempo hábil, o clube deu entrada, nesta quinta, na documentação para requerer autorização para a presença de público em São Januário. Em meio à pandemia de Covid-19, há um ano e meio não há torcida na Colina Histórica. O clube cruz-maltino deseja abrir os portões neste domingo, contra o Cruzeiro. Confira a nota publicada pelo clube."Atualizações sobre retorno de público aos estádios
O Vasco da Gama informa que deu entrada nesta quinta-feira (16/09), junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na documentação necessária para autorização do retorno de público ao estádio de São Januário, seguindo os protocolos sanitários definidos pelo município do Rio de Janeiro.
Nesta sexta-feira (17/09), conforme informado anteriormente, haverá reunião do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro Série B, entre a CBF e os 20 clubes participantes, para definirem se o retorno de público estará liberado a partir da rodada 25. O encontro virtual está marcado para acontecer às 15h.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Se a decisão for pela liberação da torcida nos estádios, que seria definido com 80% dos municípios liberados para o retorno de público, e com a autorização da SMS devidamente expedida, o Vasco inicia então sua comercialização de ingressos para a partida Vasco x Cruzeiro que será disputada no domingo 19/09, às 16h, em São Januário.
Os bilhetes à venda serão destinados apenas a um setor de São Januário, com carga reduzida, já que trata-se de um evento teste, o primeiro com público após as medidas restritivas impostas pela pandemia de COVID-19.
A comunicação completa com todas as informações da comercialização de ingressos, se cabível, será feita após o término da reunião da CBF desta sexta-feira."

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