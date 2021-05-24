À espera de Sylvinho, Corinthians inicia preparação para pegar o River Plate-PAR

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após dois dias de descanso, o Corinthians se reapresentou, na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já sem chances de classificação, nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o River Plate-PAR para encerrar a participação na competição continental.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O aquecimento aconteceu no Campo 3 (Roberto Rivellino), sob a supervisão da equipe de preparação física. Depois, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), o técnico interino Fernando Lázaro comandou a atividade do dia, já que o novo treinador, Sylvinho, ainda não chegou ao Brasil para iniciar o trabalho.

Na primeira parte, os atletas participaram de um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Depois, Lázaro promoveu um treino em campo aberto com duas equipes: o time que defendia precisava pressionar, retomar a posse da bola e tirar da pressão jogando no goleiro posicionado do outro lado do gramado. Quando isso acontecia, este grupo passava a atacar com o objetivo de marcar o gol.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.