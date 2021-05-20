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À espera de definição sobre Gerson, Flamengo aguarda nova investida árabe por Everton Ribeiro

Em janeiro, Al Nasr fez oferta de 6 mi de euros com mais 3 por bônus pelo meia e negociação esbarrou no calendário apertado...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 12:20
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com metas orçamentárias a bater, o Flamengo está com a porta aberta para receber propostas na janela do meio do ano. Enquanto Gerson negocia com o Olympique de Marselha e pode ter o futuro definido nesta quinta-feira, o clube tem a expectativa de que Everton Ribeiro possa ser alvo de nova investida do Al Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Relembre: Al Nasr não aceita condições, e Everton Ribeiro permanece no FlamengoEm janeiro, o mesmo Al Nasr fez proposta pelo camisa 7 rubro-negro e esteve perto de um acerto. No entanto, como o Flamengo estava na reta final do Brasileirão, a diretoria foi irredutível na pedida que somaria 10 milhões de euros entre compra e possíveis aditivos por metas. Desta vez, a receptividade será maior do que nas tentativas do início do ano.
O Flamengo tem, inclusive, a sinalização de que Al Nasr projeta voltar a carga pelo meia, convocado recentemente pela Seleção Brasileira. A janela de transferências no Emirados Árabes só abre em 12 de agosto, mas existe a possibilidade da negociação começar com antecedência.
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Ao lado de Gerson, Everton Ribeiro é visto pela diretoria enxerga como o atleta com maior potencial de mercado para fazer caixa e cumprir as metas de orçamento para 2021, que prevê R$ 142 milhões com venda de jogadores. Até o momento, a equipe já assegurou mais de R$ 50 milhões com as transações de Lincoln e Yuri César, além da bonificação de Marí no Arsenal.

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