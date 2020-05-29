À espera da Amazon, Flamengo vê TIM sinalizar renovação do patrocínio

Parceira do Flamengo desde 2011, a TIM sinaliza que deve renovar o contrato de patrocínio com o Flamengo por mais duas temporadas - conforme informado inicialmente pelo site "Coluna do Fla" e confirmado pelo LANCE!. Via assessoria de imprensa, a operadora externa que está em "análises internas" para apresentar a nova proposta.
A TIM também salientou que tem a intenção de renovar com os outros três clubes que já patrocina no Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo. A parceria com os rivais do Rubro-Negro existe desde 2017, cabe destacar.
- A TIM tem intenção de renovar com os quatro times que já patrocina (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo) e está finalizando análises internas - externou a TIM, através de seu setor de comunicação.E MAIS:'Vem, Amazon': Flamengo prevê aumento de receitas com patrocínios'Vem, Amazon'! Rubro-negros se empolgam nas redes sociaisEm conversas com a Amazon, Fla anuncia fim da parceria com o BS2Como o atual vínculo com a TIM está em reta final, a notícia não deixa de ser um alento para o Flamengo, que viu o Azeite Royal quebrar o contrato de patrocínio unilateralmente, em meio à pandemia do novo coronavírus - assim como fez com os outros gigantes do Rio e com o Complexo do Maracanã.
Nesta semana, outra novidade em relação a este tema surgiu no Flamengo: o banco digital BS2 oficializou que não seguirá no clube até o fim do ano, conforme previsto anteriormente em contrato. Pesaram os seguintes fatores: a crise financeira devido à COVID-19 e as notícias públicas das conversas do Rubro-Negro com a Amazon, pelo espaço master dos uniformes do clube (saiba mais sobre a possibilidade de acordo com a gigante global aqui). E MAIS: