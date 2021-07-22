A espera acabou! Corinthians anuncia o retorno de Renato Augusto

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians, enfim, anunciou a contratação de Renato Augusto, que retorna ao clube após cinco anos e meio, os quais passou defendendo o Beijing Guouan, da China, equipe da qual se desvinculou recentemente, e finalmente pôde ser oficializado pelo Timão. O contrato será válido até o fim de 2023. Trata-se do segundo reforço alvinegro na temporada. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Para anunciar a contratação, o Timão fez mistério em posts no Twitter, primeiro com um "Bom dia, Fiel" e depois com a famosa sirena acompanhada de um código binário, que traduzido traz a sigla RA, as iniciais de Renato Augusto. Além de um trecho de uma música de Thiaguinho, chamada "Fotos Antigas":