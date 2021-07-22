Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

A espera acabou! Corinthians anuncia o retorno de Renato Augusto

Meia já tinha tudo alinhado com o clube há alguns dias, mas ainda dependia da rescisão com o Beijing Guoan, que finalmente aconteceu. Ele volta após cinco anos e meio...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 09:34
Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians, enfim, anunciou a contratação de Renato Augusto, que retorna ao clube após cinco anos e meio, os quais passou defendendo o Beijing Guouan, da China, equipe da qual se desvinculou recentemente, e finalmente pôde ser oficializado pelo Timão. O contrato será válido até o fim de 2023. Trata-se do segundo reforço alvinegro na temporada. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja o valor de mercado do elenco com os possíveis reforços do Corinthians
Para anunciar a contratação, o Timão fez mistério em posts no Twitter, primeiro com um "Bom dia, Fiel" e depois com a famosa sirena acompanhada de um código binário, que traduzido traz a sigla RA, as iniciais de Renato Augusto. Além de um trecho de uma música de Thiaguinho, chamada "Fotos Antigas":
"Assim que você se acalmarÉ só me fazer um sinalQue eu volto de qualquer lugarPra tudo voltar ao normal"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados