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A espera acabou: Botafogo anuncia evento para apresentar Kalou

Com presença de sócios-torcedores e shows, departamento de marketing prepara evento virtual com o intuito de apresentar o marfinense...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 15:12
Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
A situação burocrática de Salomon Kalou foi resolvida e ele está a caminho do Brasil. O marfinense embarca para solos tupiniquins na próxima sexta-feira e chega no sábado. O Botafogo já tem tudo preparado para apresentar o segundo reforço de calibre internacional na temporada.
No próprio sábado, a partir das 12h, o Alvinegro fará uma transmissão ao vivo na BotafogoTV, canal do clube no YouTube, para apresentar o novo camisa 8 à torcida. O Glorioso anunciou que, em parceria com a 213 Studios, vai colocar uma arquibancada virtual no Estádio Nilton Santos e contará com a participação de sócios-torcedores no evento.
- O Kalou é um jogador internacional, com uma carreira brilhante, um multicampeão na Europa. Além de agregar bastante tecnicamente ao elenco do Paulo Autuori, vem impactando a torcida desde o seu anúncio. O Botafogo planejou uma apresentação especial a esse grande jogador e, com criatividade, vamos interagir com a torcida respeitando o distanciamento social - afirmou Ricardo Rotenberg, vice-presidente comercial e marketing do Botafogo.
- A 213 Studios observou que o Botafogo foi um dos maiores defensores do adiamento do retorno dos jogos, para garantir a segurança de atletas, funcionários e da própria torcida. Mas no momento que o clube contrata uma estrela internacional, seu torcedor não poderia ficar de fora. Especialmente se tratando dos botafoguenses, que tem um engajamento muito elevado nas redes sociais. Assim, desenvolvemos a ação da arquibancada virtual, onde os sócios-torcedores, que tanto colaboram com o clube, participarão virtualmente de maneira segura e inovadora. Além disso, realizaremos a transmissão da ação em uma live na Botafogo TV, democratizando ainda mais este momento para todos os torcedores - completou Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Studios.
O evento será apresentado por Helio de La Penã, humorista botafoguense. Depois da chegada de Salomon Kalou, haverão shows de MC Pelé e MC WL, em palco montado no Estádio Nilton Santos.

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