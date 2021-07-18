Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'A emoção do gol é indescritível', diz Morato sobre o empate contra o Náutico nos acréscimos
futebol

'A emoção do gol é indescritível', diz Morato sobre o empate contra o Náutico nos acréscimos

Camisa 10 marcou nos acréscimos e salvou o Cruz-Maltino de uma possível derrota. Com o resultado, o time carioca alcançou a marca de cinco jogos sem perder sob seus domínios...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 18:43

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:43

Crédito: Morato entrou no segundo tempo e fez o gol que salvou o Vasco da derrota neste domingo (Rafael Ribeiro / Vasco
Com um gols aos 46 minutos do segundo tempo, o Vasco arrancou um empate do Náutico em São Januário. E coube a Morato, que entrou no segundo tempo, fazer o gol que salvou o time de uma possível derrota. Na saída de campo, o camisa 10 tentou descrever a sensação do momento decisivo e falou sobre a comemoração com o gandula.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Na hora da emoção, você imagina alguém para comemorar. A emoção do gol é indescritível - disse Morato.
+ ATUAÇÕES: Vanderlei é o melhor do Vasco em empate 'no limite' com o Náutico
O Vasco sofreu para conseguir o empate, já que o Náutico é o líder invicto invicto da competição e dominou boa parte da partida. Mas na base da raça e da vontade, a equipe melhorou no segundo tempo, e conseguiu sair de São Januário com um ponto. Com o resultado, o time alcançou a marca de cinco jogos sem perder sob seus domínios.
+ Vasco destaca visita do ex-goleiro Hélton ao CT do Almirante
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na quarta-feira, diante do CSA, às 21h30, no Rei Pelé. A partida é válida pela décima terceira rodada da Série B do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados