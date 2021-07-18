'A emoção do gol é indescritível', diz Morato sobre o empate contra o Náutico nos acréscimos

Crédito: Morato entrou no segundo tempo e fez o gol que salvou o Vasco da derrota neste domingo (Rafael Ribeiro / Vasco

Com um gols aos 46 minutos do segundo tempo, o Vasco arrancou um empate do Náutico em São Januário. E coube a Morato, que entrou no segundo tempo, fazer o gol que salvou o time de uma possível derrota. Na saída de campo, o camisa 10 tentou descrever a sensação do momento decisivo e falou sobre a comemoração com o gandula.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Na hora da emoção, você imagina alguém para comemorar. A emoção do gol é indescritível - disse Morato.

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O Vasco sofreu para conseguir o empate, já que o Náutico é o líder invicto invicto da competição e dominou boa parte da partida. Mas na base da raça e da vontade, a equipe melhorou no segundo tempo, e conseguiu sair de São Januário com um ponto. Com o resultado, o time alcançou a marca de cinco jogos sem perder sob seus domínios.

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