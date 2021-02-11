A duas vitórias do octa, Flamengo garante status de melhor visitante do Brasileiro antecipadamente

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O recente empate do Flamengo diante do Red Bull Bragantino parecia frustrante, mas a sensação foi amenizada após o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, ser derrotado na última noite, no complemento da 35ª rodada. A distância é de um ponto e, como ainda terá confronto direto, permite que o Rubro-Negro seja campeão caso vença os dois próximos jogos. E o status de melhor visitante da competição já está assegurado, antecipadamente.O Flamengo tem apenas mais um jogo a fazer como visitante: pela última rodada, contra o São Paulo. Mas, como dito acima, o octacampeonato só depende de Fla, ou, mais precisamente, das vitórias contra Corinthians e Inter, cujos duelos serão realizados no Maracanã, dias 14 e 21, respectivamente.

Se o título não vier em sua casa, haverá a chance derradeira, dia 25, no Morumbi. Assim, caso chegue vivo pela taça até lá, o Fla estará amparado ao ótimo retrospecto fora de casa: dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 18 jogos, o que culmina em 34 pontos e num aproveitamento de 62,9%. Quanto a gols, foram 32 marcados, além de 23 sofridos.

A título de comparação, Internacional e São Paulo têm as segunda e terceira melhores campanhas como visitantes, com 26 pontos, ainda com dois jogos a realizarem fora de seus domínios - ou seja, não alcançam mais o Fla no quesito.

CHANCES DE TÍTULO E TABELA

Depois do tropeço do líder (derrota para o Sport, ontem), as chances de título para o Flamengo aumentaram para 40%, de acordo com o matemático Tristão Garcia (via site Infobola). O Inter está com 54%. Veja mais aqui.

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