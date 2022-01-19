A conselheiros, Leila diz que Palmeiras não desistiu e aumentou oferta por Alario

Em reunião na noite de segunda-feira (18) com a base de conselheiros que a sustenta politicamente no Palmeiras, a presidente Leila Pereira disse que o clube tem mesmo no argentino Lucas Alario a sua principal opção para ser o reforço para o ataque sonhado pelo técnico Abel Ferreira. Como previsto, contudo, o reforço viria somente após o Mundial de Clubes, cujas inscrições se encerram no próximo dia 24.Detalhes da conversa entre Leila e seu grupo político foram descobertos pelo LANCE! através de pessoas de dentro do clube.

A mandatária alviverde garantiu que após a recusa do Bayer Leverkusen, da Alemanha, em liberar Alario por empréstimo de um ano por 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões), o Verdão mantém conversas e aguarda que o clube dono dos direitos do argentino contrate um atacante para a reserva do checo Patrik Schick, dono de 18 gols em 20 partidas na temporada e titular absoluto da posição.

Cobrada pela chegada de um camisa 9 de peso, que se não foi prometido à torcida, foi a Abel, Leila garantiu que o Palmeiras aumentou a proposta por Alario e tirou o prazo por uma resposta.

A informação não é nova. Foi antecipada pelo portal argentino TyC, que informou duas novas ofertas palmeirenses ao jogador de 29 anos. Uma de empréstimo, já recusada, de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,4 mi) com opção de compra.

A outra, de 9 milhões de euros (cerca de R$ 55,7 mi) para ter Alario em definitivo, ainda estaria na mesa do Leverkusen.

Leila disse aos conselheiros que a insistência pelo argentino se deve pela vontade do jogador em atuar pelo Palmeiras e também pela aprovação de Abel.

O objetivo desde sempre dos alemães é recuperar pelo menos boa parte dos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,29 mi atuais) que pagaram ao River Plate, da Argentina, para ter Alario em 2017.Revelado pelo Cólon, Alario ganhou destaque no River, onde participou da conquista da Copa Libertadores de 2015 e jogou o Mundial daquele ano pelos argentinos. Sua situação no Leverkusen desde a chegada piorou. Titular no início, sendo artilheiro da equipe, nesta temporada muitas vezes não vem ficando nem no banco de reservas. Ao todo no ano foram apenas 16 partidas disputadas e um gol marcado.

A mandatária alviverde disse que a situação está explicada para Abel, que entendeu a situação e vai disputar o Mundial com o grupo atual.

Conforme o L! revelou, dentro do Palmeiras há uma última opção para a posição: Danilo Pereira. O jogador de 22 anos está encostado no Ajax, da Holanda, onde está desde 2018 após rodar pelas categorias de base de diversos clubes, como Portuguesa, Corinthians, Audax, Ponte Preta, Vasco e Santos.

Desde então, os números de Danilo até impressionam. Foram nove gols em 17 partidas pelo time principal do Ajax, mas os holandeses viram seu valor de mercado crescer de forma tímida. Dos 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 mi) pagos ao Peixe na ocasião, hoje o atleta está avaliado em 4,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,4 mi).

Duas alternativas facilitam as coisas para o Verdão: a vontade do jogador em atuar no clube e o seu contrato, que acaba em junho e não há até o momento interesse holandês na renovação.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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