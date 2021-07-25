A cinco meses de transferência, Kayky tem queda de rendimento e perde espaço no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Das revelações de Xerém, Kayky é um nome que há anos cria expectativas. Profissionalizado em 2021, o atacante começou a temporada cotado para assumir a titularidade, mas a queda de rendimento fez com que o jovem se tornasse segundo reserva na ponta direita. A cinco meses da transferência para o Manchester City, o jogador aparece cada vez menos no Brasileirão e nas demais competições que o Fluminense disputa.O ano começou promissor para o atleta de 18 anos. Escalado para cinco jogos do Carioca e utilizado em outros oito, Kayky se destacou no campeonato e marcou três gols para o Tricolor. Com o Brasileirão começando logo depois, o Moleque de Xerém disputava a vaga no time principal com Luiz Henrique e Caio Paulista. Mesmo sendo canhoto, o jovem se estabeleceu na ponta direita e iniciou o Campeonato Brasileiro entrando no final da segunda etapa. Em 13 rodadas, esteve presente em dez jogos, mas foi titular apenas contra o Atlético-GO. No entanto, apesar da preferência de Roger por colocá-lo no lado direito do ataque, entrou como substituto de Abel Hernández e Gabriel Teixeira em algumas ocasiões.

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Geralmente utilizado depois de 70 minutos de jogo, o jovem não conseguiu dar agilidade à dinâmica do time nas ocasiões em que entrou em campo. Sem gols, assistências ou participação em lances importantes do Brasileirão, Kayky aos poucos perdeu espaço para Luiz Henrique como primeira opção de substituição. Nas partidas contra o Ceará, Sport e Grêmio, nem chegou a entrar em campo.

Embora a queda de rendimento possa parecer preocupante, a comissão técnica considera normal a oscilação para qualquer jovem atleta. Entre os fatores para o desempenho abaixo do potencial, o técnico Roger Machado ressalta que a transferência do atleta em poucos meses pode ter sido determinante, mas afirma que Kayky ainda tem vontade de vestir a camisa tricolor no pouco tempo que lhe resta no clube.

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