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A caminho do Wolverhampton, Semedo já nem treina mais no Barça

Lateral-direito será o décimo jogador lusitano do elenco do clube inglês, que também conta com um português no comando técnico da equipe: o ex-goleiro Nuno Espírito Santo...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 15:18
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Prestes a se tornar mais um português no elenco do Wolverhampton, o lateral-direito Nelson Semedo já não faz parte do convívio do Barcelona. De acordo com informações da imprensa espanhola, o defensor não treinou com os companheiros nesta segunda-feira.Segundo a "Sky Sports", os Lobos pagarão 29 milhões de libras esterlinas (quase R$ 200 milhões) para contar com os serviços do atleta. O time de Nuno Espírito Santo, que já conta com nove portugueses no elenco, busca um jogador para substituir Matt Doherty, que foi para o Tottenham.
Semedo chegou ao Barcelona em 2017, após deixar o Benfica, e fez 124 jogos pelo clube blaugrana. Na última temporada, o português entrou em campo 42 vezes, marcou um gol e deu seis assistências.

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