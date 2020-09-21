A caminho do Wolverhampton, Semedo já nem treina mais no Barça

Prestes a se tornar mais um português no elenco do Wolverhampton, o lateral-direito Nelson Semedo já não faz parte do convívio do Barcelona. De acordo com informações da imprensa espanhola, o defensor não treinou com os companheiros nesta segunda-feira.Segundo a "Sky Sports", os Lobos pagarão 29 milhões de libras esterlinas (quase R$ 200 milhões) para contar com os serviços do atleta. O time de Nuno Espírito Santo, que já conta com nove portugueses no elenco, busca um jogador para substituir Matt Doherty, que foi para o Tottenham.