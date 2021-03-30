A caminho do Fortaleza, Benevenuto fica fora de jogo do Botafogo contra o Madureira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá uma mudança no sistema defensivo para o próximo compromisso do Campeonato Carioca. Marcelo Benevenuto, em vias de ser emprestado ao Fortaleza até dezembro, está fora da relação para o duelo contra o Madureira, nesta quarta-feira, no Estádio Giulitte Coutinho, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

O zagueiro possui acordo encaminhado para defender o Leão do Pici e já foi liberado pela diretoria do Botafogo para resolver as últimas pendências burocráticas e assinar o contrato.

Para o lugar do camisa 14, o treinador Marcelo Chamusca deve promover o retorno de Kanu, que estava suspenso na última partida. Desta forma, o atleta criado nas categorias de base do Glorioso deve formar a dupla de zagueiros ao lado de Gilvan.