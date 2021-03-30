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A caminho do Fortaleza, Benevenuto fica fora de jogo do Botafogo contra o Madureira

Com acordo encaminhado para defender o Leão do Pici até dezembro, zagueiro nem é relacionado para a partida desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 18:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma mudança no sistema defensivo para o próximo compromisso do Campeonato Carioca. Marcelo Benevenuto, em vias de ser emprestado ao Fortaleza até dezembro, está fora da relação para o duelo contra o Madureira, nesta quarta-feira, no Estádio Giulitte Coutinho, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.
O zagueiro possui acordo encaminhado para defender o Leão do Pici e já foi liberado pela diretoria do Botafogo para resolver as últimas pendências burocráticas e assinar o contrato.
Para o lugar do camisa 14, o treinador Marcelo Chamusca deve promover o retorno de Kanu, que estava suspenso na última partida. Desta forma, o atleta criado nas categorias de base do Glorioso deve formar a dupla de zagueiros ao lado de Gilvan.
Marcelo Benevenuto é esperado em Fortaleza ainda essa semana e terá o Leão do Pici arcando com 100% de seus vencimentos mensais. O Botafogo fica com Kanu, Gilvan, Joel Carli, Sousa e Ewerthon como opções para a zaga.

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