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futebol

A caminho da Bélgica, Sousa se despede do Botafogo: 'Gratidão é o que sinto'

Negociado com o Cercle Brugge, zagueiro publicou mensagem de despedida em rede social...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sousa não é mais jogador do Botafogo, mas promete não esquecer o clube. Negociado junto ao Cercle Brugge, da Bélgica, o zagueiro se despediu do Alvinegro na noite da última quarta-feira, por meio de uma publicação na sua conta do Instagram.
+ ​Sousa viaja à Bélgica para formalizar acerto com novo clube e não atua mais pelo Botafogo
O defensor foi emprestado ao time belga, que terá uma opção de compra ao final do período. Caso Sousa cumpra metas individuais pré-estabelecidas, a equipe será obrigada a adquiri-lo de forma permanente, também por um valor já acordado entre as partes.
Criado nas categorias de base do clube, Sousa disputou 22 partidas pela equipe profissional do Botafogo e marcou um gol.
+ Veja a tabela da Série B
- De 2014 até aqui! Cresci e me formei. Serei eternamente grato por tudo que vivi com a camisa do Glorioso. Obrigado pelo carinho, acolhimento e por ter acreditado em mim. Gratidão é o que sinto. Obrigado, Botafogo - escreveu.

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