A caminho da Bélgica, Sousa se despede do Botafogo: 'Gratidão é o que sinto'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sousa não é mais jogador do Botafogo, mas promete não esquecer o clube. Negociado junto ao Cercle Brugge, da Bélgica, o zagueiro se despediu do Alvinegro na noite da última quarta-feira, por meio de uma publicação na sua conta do Instagram.

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O defensor foi emprestado ao time belga, que terá uma opção de compra ao final do período. Caso Sousa cumpra metas individuais pré-estabelecidas, a equipe será obrigada a adquiri-lo de forma permanente, também por um valor já acordado entre as partes.

Criado nas categorias de base do clube, Sousa disputou 22 partidas pela equipe profissional do Botafogo e marcou um gol.

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