A bola da vez? Dinâmico e criativo, Cazares ganha mais força para se firmar no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A maneira como Cazares embalou o Fluminense no decorrer do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no jogo de ida da final do Carioca, pode traçar um novo caminho para o meia nas Laranjeiras. Lançado no lugar de Nenê no intervalo, o equatoriano já fez o técnico Roger Machado indicar que a equipe pode mudar sua rotação para as próximas partidas.

- Tudo é possível - destacou o comandante.

Lançado no lugar de Nenê após uma etapa inicial na qual a equipe tricolor pouco incomodou a defesa rubro-negra, o camisa 11 aumentou a qualidade do meio com versatilidade. Além de municiar com mais precisão a linha de frente, Cazares tornou as trocas de passes e lançamentos mais rápidas. Inclusive, foi mais cirúrgico ao tentar alçar bolas para a área adversária.

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Seu estilo voluntarioso rendeu elogios do técnico do Tricolor das Laranjeiras.

- Cazares tem a característica de descer um pouco mais para dentro do campo e articular essa bola lá de trás. Nós conseguimos sair com um pouco mais de lucidez à medida que o Cazares, pela sua característica, fez um jogo diferente do que nós precisávamos no primeiro tempo - disse Roger Machado.

O fato do equatoriano partir mais para cima dos adversários contribuiu para o Fluminense deixar a zaga do Flamengo mais desnorteada.

A boa pontaria de Cazares na bola aérea também culminou no gol de empate. No rebote de um escanteio que ele cobrou, Egídio alçou para a área e, após desvio de Luiz Henrique, Abel Hernández igualou o placar no Maraca.

O desempenho seguro aumentou a moral do Fluminense. Porém, Roger Machado adota a cautela ao falar sobre qual caminho será o escolhido.

- O Nenê tem contribuído dentro de sua característica. É um dos assistentes da temporada. Tem nos ajudado quando está em campo. E o Cazares e Paulo (Henrique Ganso) têm entrado bem - mas, depois despista:

- O grupo não é fechado entre os 11 - completou.